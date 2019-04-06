Сб, 6.04.2019
Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка! Керсти Кальюлайд

Фото: в районе Уус-Мааильм продается очень интересный объект

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ФОТО: KV.EE

Выставленная на продажу квартира в центре Таллинна заслуживает  пристального внимания, считает портал Kodustiil.

Эту четырехкомнатную квартиру площадью 98,3 м2 стоит посмотреть. Созданный профессиональным дизайнером строгий и стильный интерьер запомнится надолго. 

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из двух ванных, хозяйственного помещения, гардеробной, трех спален и открытой кухни-гостиной. Также в квартире два балкона. Кладовку и парковочное место придется покупать отдельно.

ФОТО: KV.EE

Интерьер квартиры продуман, спроектирован и воплощен в жизнь архитектором внутреннего пространства Лийной Вайно. Квартира продается со всей обстановкой и техникой.

ФОТО: ныеKV.EE

Фотографии, размещенные на портале недвижимости KV.EE, производят куда более сильное впечатление.

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