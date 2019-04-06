Фото: в районе Уус-Мааильм продается очень интересный объект

Эту четырехкомнатную квартиру площадью 98,3 м2 стоит посмотреть. Созданный профессиональным дизайнером строгий и стильный интерьер запомнится надолго.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из двух ванных, хозяйственного помещения, гардеробной, трех спален и открытой кухни-гостиной. Также в квартире два балкона. Кладовку и парковочное место придется покупать отдельно.

ФОТО: KV.EE

Интерьер квартиры продуман, спроектирован и воплощен в жизнь архитектором внутреннего пространства Лийной Вайно. Квартира продается со всей обстановкой и техникой.

ФОТО: ныеKV.EE