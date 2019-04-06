Где находятся и как называются лучшие бюджетные отели Европы

Открывает топ лидеров отель La Ferrade в 20 минутах езды на автобусе от центра французского Бордо, сообщает turizm.ru. По отзывам туристов, он прекрасно меблирован и предлагает отличное соотношение цены и качества. Как одну из причин здесь остановиться называют саму хозяйку отеля, готовую всегда дать совет, какие посетить достопримечательности, рестораны, а также предложить невероятный завтрак с домашним вареньем. Проживание в La Ferrade начинается от 80 евро в сутки на двоих.

Лучшим также назван гостевой дом Санта-Клара в португальском городке Коимбра. Он сочетает в себе старомодный шарм и современные удобства. Из его окон открывается панорамный вид на старый город, исторический университет и реку Мондего. Стоимость размещения стартует от 60 евро на двоих. Далее в списке следует еще один португальский отель B&B. Речь о Zuza в Лиссабоне. Читатели отмечают, что он идеально расположен в историческом и оживленном районе португальской столицы Шиаду, а его безупречные номера имеют индивидуальное оформление. Ночь в Zuza обойдётся двоим гостям в сумму 95 евро.

В топе расположился и Parliament Penthouse Boutique, который позволит переночевать в Будапеште за 60 евро. Он особо выделяется фантастическим видом на красивейший город с высоты птичьего полета. По словам постояльцев, номера отеля разные: от современных до сказочно традиционных. Отметили туристы и отель «Ирис» в Алаверди, что в Армении. Поблизости с ним находятся великолепные старинные монастыри. Изюминкой «Ириса» является веранда с видом на ущелье Дебед. Ночёвка получится очень бюджетной — 22 евро на двоих. В списке лучших отелей присутствует и Pension Herbert в Зальцбурге. До него легко и быстро добраться из центра города. В номерах удобные кровати и хороший душ, — отзываются читатели The Guardian. Ночлег обойдется в 76 евро.