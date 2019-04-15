Второй пожар в многоквартирном доме за неделю: полиция подозревает поджог

В ночь на субботу Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Тарту на улице Тийги, где возле реставрируемого дома горели леса и их покрытие. Речь идет уже о втором подобном пожаре за неделю, сообщает Tartu Postimees.
Леса и покрытие на улице Тийги горели и в ночь на 6 апреля. По предварительным данным, тогда причиной пожара стало неаккуратное обращение с огнем, то есть покрытие лесов загорелось от брошенного окурка или спички.
На этот раз подозревается поджог и полиция начала уголовное производство.
К счастью, на этот раз также никто не пострадал. Спасатели потушили пожар.