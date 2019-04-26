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Роналду выбрал игроков для «Ювентуса» и взялся за тренера

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Cristiano Ronaldo of Juventus is challenged by Vitor Hugo of Fiorentina during the Serie A match between Fiorentina and Juventus at Stadio Artemio Franchi, Florence, Italy on 1 December 2018. PUBLICATIONxNOTxINxUK Copyright: xGiuseppexMaffiax 22200036

ФОТО: Giuseppe Maffia / imago/Uk Sports Pics Ltd

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает испанского тренера Хосепа Гвардиолу в качестве замены нынешнему наставнику команды Массимилиано Аллегри.

B клубе недовольны ранним вылетом из Лиги чемпионов: в четвертьфинале турнира «Ювентус» проиграл «Аяксу». Поэтому руководство рассматривает вариант с приглашением Гвардиолы летом 2019 года. Отмечается, что замена Аллегри на испанца будет одобрена нападающим Криштиану Роналду. Он, как пишет издание Il Giornale, будет рад приходу Гвардиолы.

23 апреля сообщалось, что португальский форвард составил список из шести футболистов, которых должен купить «Ювентус для усиления. С этим списком он обратился к руководству команды.

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