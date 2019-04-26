Роналду выбрал игроков для «Ювентуса» и взялся за тренера

B клубе недовольны ранним вылетом из Лиги чемпионов: в четвертьфинале турнира «Ювентус» проиграл «Аяксу». Поэтому руководство рассматривает вариант с приглашением Гвардиолы летом 2019 года. Отмечается, что замена Аллегри на испанца будет одобрена нападающим Криштиану Роналду. Он, как пишет издание Il Giornale, будет рад приходу Гвардиолы.