Вс, 28.04.2019
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  • Огонь охватил 30 гектаров: спасатели борются с крупномасштабным пожаром

Огонь охватил 30 гектаров: спасатели борются с крупномасштабным пожаром
Дополнено в 17:20! Местные жители ринулись на помощь спасателям

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino

Сегодня, 28 апреля, около 13 часов в Центр тревоги поступило сообщение о ландшафтном пожаре в волости Саарде в деревне Ойссааре. 

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс сказала Pärnu Postimees, что на данный момент говорит около 30 гектаров леса и спасатели по-прежнему борются с распространением огня, что осложняется поднявшимся ветром.

Жительница деревни Ойссааре Сирли рассказала, что за полчаса до того, как она с мужем обнаружили пожар, во всей деревне отключилось электричество. Потом начало моргать и так и не восстановилось в полном объеме.

Местные мужчины отправились тушить пожар. «Я уже мысленно была готова, если увижу подступающий к дому черный дым, переносить важные вещи в автомобиль. Это страшно», - говорит Сирли.

По словам спасателей, опасности для находящихся поблизости домов нет. «Дым распространяется из-за ветра, но дома далеко от очага возгорания», - говорит Мооритс.

На месте спасатели из Абья, Хяэдемеэсте, Килинги-Нымме, Каркси-Нуйя, Пярну, Сууре-Яани, Тали, Тырва и Вильянди, а также спасатели-добровольцы из Тали, Мыйзакюла и Кыпу. 

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