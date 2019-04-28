Огонь охватил 30 гектаров: спасатели борются с крупномасштабным пожаром
Сегодня, 28 апреля, около 13 часов в Центр тревоги поступило сообщение о ландшафтном пожаре в волости Саарде в деревне Ойссааре.
Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс сказала Pärnu Postimees, что на данный момент говорит около 30 гектаров леса и спасатели по-прежнему борются с распространением огня, что осложняется поднявшимся ветром.
Жительница деревни Ойссааре Сирли рассказала, что за полчаса до того, как она с мужем обнаружили пожар, во всей деревне отключилось электричество. Потом начало моргать и так и не восстановилось в полном объеме.
Местные мужчины отправились тушить пожар. «Я уже мысленно была готова, если увижу подступающий к дому черный дым, переносить важные вещи в автомобиль. Это страшно», - говорит Сирли.
По словам спасателей, опасности для находящихся поблизости домов нет. «Дым распространяется из-за ветра, но дома далеко от очага возгорания», - говорит Мооритс.
На месте спасатели из Абья, Хяэдемеэсте, Килинги-Нымме, Каркси-Нуйя, Пярну, Сууре-Яани, Тали, Тырва и Вильянди, а также спасатели-добровольцы из Тали, Мыйзакюла и Кыпу.