Огонь охватил 30 гектаров: спасатели борются с крупномасштабным пожаром

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс сказала Pärnu Postimees, что на данный момент говорит около 30 гектаров леса и спасатели по-прежнему борются с распространением огня, что осложняется поднявшимся ветром.

Жительница деревни Ойссааре Сирли рассказала, что за полчаса до того, как она с мужем обнаружили пожар, во всей деревне отключилось электричество. Потом начало моргать и так и не восстановилось в полном объеме.

Местные мужчины отправились тушить пожар. «Я уже мысленно была готова, если увижу подступающий к дому черный дым, переносить важные вещи в автомобиль. Это страшно», - говорит Сирли.

По словам спасателей, опасности для находящихся поблизости домов нет. «Дым распространяется из-за ветра, но дома далеко от очага возгорания», - говорит Мооритс.