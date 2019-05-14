«Красная секунда»: почему автомобиль всегда должен быть в хорошем техническом состоянии

В очередном выпуске ведущий вместе с экспертами обсудит и рассмотрит аварии, когда решающим фактором стало плохое техническое состояние автомобиля.

Эксперты регулярно делают акцент на том, что средний возраст автомобилей, используемых жителями Эстонии, постоянно растет. По разным оценкам, в настоящее время он составляет около 14 лет.

По словам руководителя Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлата, Эстония превратилась в помойку европейского авторынка – слишком часто к нам попадают старые загнанные машины со скрученными одометрами, которые портят наш рынок и загрязняют окружающую среду.

Как показывает практика, имеющий определенные технические неисправности автомобиль может не только являться угрозой для окружающей среды, но и других участников движения. Пару лет назад в Эстонии разгорелся скандал в связи с тем, что сотрудники пунктов техосмотра брали взятки. Благодаря этому по дорогам страны могли передвигаться потенциально опасные транспортные средства. Самое страшное, что, по данным следствия, в некоторых случаях автомобили даже не появлялись на станции техосмотра.

Насколько важно поддерживать свой автомобиль в хорошем техническом состоянии и к каким печальным последствиям может привести использование неисправной машины? Ответ на этот и многие другие вопросы можно получить в очередном выпуске документальной передачи «Красная секунда».