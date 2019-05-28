Зеленский впервые побывал на линии фронта в Донбассе

«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров», - сообщили представители президента. Зеленский ознакомился с бытовыми условиями украинской армии и отметил, что снабжение силовиков следует улучшить. «Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», - заявил президент.

Владимир Зеленский на линии фронта в Донбассе. ФОТО: STR / AFP

Зеленскому также доложили о ситуации в зоне внутриукраинского конфликта. Как отмечается в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины в Facebook, ситуация в районе проведения операции «контролируемая». В совещании также принял участие начальник Генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак.

Владимир Зеленский на линии фронта в Донбассе. ФОТО: STR / AFP

В апреле Зеленский говорил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным ради прекращения конфликта в Донбассе: решение этого вопроса он назвал первоочередной задачей в том числе и в ходе своей инаугурации. По его словам, для того, чтобы добиться результата, необходимо изменить минский формат и вовлечь Москву в переговоры. При этом он подчеркивал, что не пойдет на территориальные уступки и будет настаивать на целостности Украины.

У Зеленского есть и свой план прекращения войны в Донбассе, который состоит из нескольких этапов. Первым из них должно стать прекращение огня, а также возобновление украинскими властями социальных выплат жителям региона.

Владимир Зеленский на линии фронта в Донбассе. ФОТО: STR / AFP

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что ни Зеленский, ни последующие президенты страны не смогут вернуть Донбасс и Крым военным путем, и для возвращения «оккупированных территорий» необходимо обратиться за помощью к США, попросив вывести миротворческие силы на границу Украины и России. Судя по всему, эту точку зрения разделяет и сам президент, после инаугурации призвавший США ужесточить санкции против России.