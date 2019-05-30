Злостного нарушителя ПДД направили на общественно-полезные работы

Суд сегодня приговорил 31-летнего мужчину, которые управлял автомобилем без водительских прав, к 358 часам общественно-полезных работ.
Вчера в 13.25 полицейские в ходе слежения за дорожным движением остановили в Пярну на улице Мериметса автомобиль Audi. В ходе проверки выяснилось, что за рулем сидит 31-летний мужчина, который в апреле этого года решением суда был лишен водительских прав. Его наказали за вождение в нетрезвом виде и забрали права в качестве дополнительного наказания на пять месяцев.
По словам руководителя патрульной службы Пярну Хенри Мурумаа, достойно сожаления, что мужчина в такой ситуации все равно сел за руль. «Водитель принял это решение осознавая, что на самом деле у него нет водительских прав. Такое поведение безответственно и неправильно по отношению к порядочным участникам дорожного движения», - отмечает Мурумаа.
Согласно заключенному с прокуратурой соглашению, сегодня суд заменил мужчине почти год тюремного заключения 358 часами общественных работ, которые необходимо выполнить в течение полутора лет испытательного срока.