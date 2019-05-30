Чт, 30.05.2019
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  • Чудеса на эстонской заправке: в пятилитровую канистру клиента влезло шесть литров топлива

Чудеса на эстонской заправке: в пятилитровую канистру клиента влезло шесть литров топлива
Фото!

Канистра.

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

В редакцию Postimees обратился читатель, который на заправке Neste в Виймси в свою пятилитровую канистру смог залить шесть литров топлива.

По словам читателя, на самом деле на дне канистры еще до заправки было немного топлива, поэтому более пяти литров было невозможно залить. Каково же было его удивление, когда в чеке он увидел 5,97 литра.

Фото чека. 

ФОТО: Lugeja foto

Руководитель по коммуникации Neste Ристо Сюллусте сказал, что пластиковая канистра не является официальным измерительным прибором. «Заверяем, что все заправочные колонки Neste прошли официальную проверку уполномоченной для этого компании AS Metrosert. Контроль осуществляется регулярно и все заправленные литры отвечают реальному количеству», - сказал Сюллусте, добавив, что официальная калибровка заправки Виймси в этом году проходила в начале мая.

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