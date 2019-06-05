Эстонии необходимо развивать инновации и устранять нехватку рабочей силы

Для полного соответствия правилам Эстония должна обеспечить, чтобы номинальные темпы роста первичных нетто-расходов государства к 2020 году не превышали 4,1 процента, что соответствует ежегодной структурной корректировке в 0,6 процента ВВП, заявила Европейская комиссия.

В сфере инвестиций она советует сосредоточиться на устойчивых транспортных и энергетических решениях, которые учитывают региональные особенности и включают, в частности, создание сетей, содействие исследованиям и инновациям, а также эффективность использования ресурсов и энергии.

В свете недавних случаев отмывания денег Эстония усилила свою систему противодействия отмыванию денег, однако в этой области следует обеспечить эффективное внедрение и надзор за системой борьбы с отмыванием денег в целом.

Еврокомиссия также рекомендует Эстонии искать решения для устранения проблемы с нехваткой рабочей силы на рынке труда и развивать инновации. Следует также укрепить систему социальной защиты и сделать социальные услуги более доступными для людей.

Для укреплении системы социальной защиты важное значение будут иметь интеграция социальных услуг с услугами здравоохранения и повышение их доступности для людей. Разница в оплате труда мужчин и женщин по-прежнему высока в Эстонии, поэтому, среди прочих мер, рекомендуется усилить прозрачность зарплат.