Ср, 5.06.2019
"Умные люди постановили, что эстонскую экономику нужно начать охлаждать". Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Эстонии необходимо развивать инновации и устранять нехватку рабочей силы

Эстонии необходимо развивать инновации и устранять нехватку рабочей силы

Экономика. Иллюстративное фото.

ФОТО: Postimees.ee

Европейская комиссия представила весенние рекомендации по ускорению экономического роста в странах Евросоюза и, по оценке комиссии, у Эстонии существует значительный риск отклонения от бюджетных правил, согласованных Пактом о стабильности и росте.

Для полного соответствия правилам Эстония должна обеспечить, чтобы номинальные темпы роста первичных нетто-расходов государства к 2020 году не превышали 4,1 процента, что соответствует ежегодной структурной корректировке в 0,6 процента ВВП, заявила Европейская комиссия.

В сфере инвестиций она советует сосредоточиться на устойчивых транспортных и энергетических решениях, которые учитывают региональные особенности и включают, в частности, создание сетей, содействие исследованиям и инновациям, а также эффективность использования ресурсов и энергии.

В свете недавних случаев отмывания денег Эстония усилила свою систему противодействия отмыванию денег, однако в этой области следует обеспечить эффективное внедрение и надзор за системой борьбы с отмыванием денег в целом.

Еврокомиссия также рекомендует Эстонии искать решения для устранения проблемы с нехваткой рабочей силы на рынке труда и развивать инновации. Следует также укрепить систему социальной защиты и сделать социальные услуги более доступными для людей.

Для укреплении системы социальной защиты важное значение будут иметь интеграция социальных услуг с услугами здравоохранения и повышение их доступности для людей. Разница в оплате труда мужчин и женщин по-прежнему высока в Эстонии, поэтому, среди прочих мер, рекомендуется усилить прозрачность зарплат.

Экономика Европы растет уже седьмой год подряд и рост должен продолжаться в будущем году, поскольку экономика растет во всех странах Евросоюза, несмотря на неблагоприятные условия и глобальную неопределенность.  

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ