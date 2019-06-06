Погода в Европе: Италия готовится к жаре, а Великобритания к шторму

Накануне жители центральной Европы наблюдали грозу со 177 000 ударами молний. Узнайте, какие сюрпризы еще ждут жителей и туристов в европейских странах.
Огромная грозовая туча в среду вечером проделала путь из Франции в Бельгию, Нидерланды и Германию, пишет turizm.ru. Помимо сильного ветра и дождя, фронт отметился рекордным количеством молний. По данным Немецкой службы погоды, количество вспышек, осветивших ночное небо в центре Европы, достигло 177 000. На данный момент грозовой фронт достиг Северного моря и утратил свою силу.
Тем не менее проливные дожди с грозами доберутся в пятницу утром до Великобритании. Пока что в стране наблюдается довольно спокойная, безоблачная и прохладная погода, но в течение суток все изменится, ливни обрушатся на южную часть страны, а затем достигнут Северной Ирландии и южной Шотландии. Сильнейшие порывы ветра ожидаются особенно вдоль побережья Ла-Манша.
В Италии тем временем готовятся к приходу африканского антициклона, который принесет первую серьезную жару в этом летнем сезоне. В четверг-пятницу в южных областях страны температура воздуха достигнет +40֯ С. Нестерпимый зной ожидается в конце недели в южных районах Сардинии и во внутренних районах Сицилии. В центральной части Италии температуры будут более сдержанными. Так, во Флоренции в ближайшие дни ожидается около +32 ֯С, в Риме — +28 ֯С. Северные районы жара пока не затронет. Но ситуация здесь изменится уже в середине следующей недели, когда африканский антициклон с высокими температурами достигнет этой части Италии.
До конца недели дождливая погода станет характерной для Франции, северной Испании, Болгарии, Румынии, а также Португалии. В восточной Европе температура воздуха до конца недели будет ниже, чем ожидалось, но в то же время погода окажется сухой и безоблачной. В Турции и Греции солнечно. Столбик термометра в дневное время достигнет +27 ֯С и +32 ֯С соответственно.