Картина дня: членство Эстонии в СБ ООН, гибель строителя и нападение на женщин

Исторический день: Эстония стала членом Совета безопасности ООН

Делегация Эстонии во главе с президентом Керсти Кальюлайд сегодня принимала участие в выборах на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2020-2021 годах. Во втором туре голосования Эстония была выбрана. Читать далее...

В Эстонии погиб украинский строитель

Вблизи порта Мууга на находившегося в полночь на работе украинского строителя упала бетонная панель. Читать далее...

В Эстонии выявлено крупное мошенничество с налогами и акцизами: задержаны девять человек

Сотрудники Налогово-таможенного департамента (MTA) задержали в конце мая девятерых человек, которых обвиняют в уменьшении налогового обязательства на сумму 870 000 евро на основе фиктивных счетов и мошенничестве с акцизами на сумму 1,1 миллиона евро. Читать далее...

Мати Омблер: Воронов брал взятки по несколько раз в месяц

Руководитель бюро по борьбе с преступлениями, связанными с коррупцией, Центральной криминальной полиции Мати Омблер говорит, что если в руках одного человека сосредотачивается слишком много власти, это наносит угрозу безопасности. Читать далее...

Смуглый мужчина с ножом напал на двух женщин: полиции нужна помощь в поимке преступника

Сегодня, 7 июня, около 8:00 полиция получила сообщение, что возле садовых участков на улице Ору в Валга мужчина, личность которого до сих пор не установлена, набросился с ножом на 89-летнюю женщину и с кулаками - на 62-летнюю женщину. Нападавший скрылся с места происшествия. Читать далее...

Подстреливший сослуживца боец группы быстрого реагирования совершил несколько ошибок

Полицейский, от пули которого коллега получил опасное для жизни ранение, продолжает службу. Читайте далее...

На Эстонию надвигается гроза

Антициклон над Россией становится все мощнее и с юго-восточным ветром в Эстонию поступает жаркий и влажный воздух. Утром погода будет по-летнему теплой и без осадков, а днем начнут активно развиваться облака, из которых во второй половине дня прольется дождь, а местами возможна и гроза. Читать далее... Непогода накрывает Эстонию: смотрите, где уже бушуют грозы, ветер и ливни. Читать далее...

В таллиннской больнице слишком много пациентов в тяжелом состоянии: медики обратились к населению

Северо-Эстонская региональная больница в пятницу обратилась к населению с просьбой в случае легких недомоганий обращаться к семейному врачу, поскольку рабочая нагрузка на отделение неотложной медицинской помощи (ЭМО) резко возросла и сейчас там много пациентов в тяжелом состоянии. Читать далее...

Как может обостриться конфликт в Балтии? Возможные варианты

Несмотря на то, что вооруженный конфликт в Балтии маловероятен, наш регион продолжает привлекать внимание иностранных исследователей. 28 марта 2018 года аналитический центр Carnegie Endowment for International Peace опубликовал исследования о рисках эскалации конфликта в Балтии. Каковы они? Читать далее...

Это фиаско: жалоба таллиннского наркобизнесмена обернулась ему 14 годами тюрьмы

Харьюский уездный суд в апреле принял решение приговорить к десяти годам тюрьмы Тауриса Пялля за хранение в гараже в Мустамяэ 25 кг конопли и килограмма кокаина. Осужденный решил обжаловать приговор в надежде уменьшить срок. Читать далее...

Зарезал человека: полиция задержала предполагаемого опасного преступника

Полицейские задержали сегодня ночью в Пярну 38-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. Его подозревают в нанесении смертельной раны ножом 35-летнему знакомому. Читать далее...

Эксперт: кризис в Eesti Energia обрушит цены на недвижимость в Ида-Вирумаа