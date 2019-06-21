Выпавшая из окна пятого этажа трехлетняя девочка получила тяжелые травмы

Прибывшая на место происшествия скорая помощь доставила находившегося в тяжелом состоянии ребенка в детскую больницу.

Поскольку в данном инциденте пострадал маленький ребенок, по факту произошедшего было начато уголовное производство. Пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус сообщил, что это является обычной практикой в ситуации, когда ребенок получает серьезные травмы.