Пт, 21.06.2019
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  • Выпавшая из окна пятого этажа трехлетняя девочка получила тяжелые травмы

Выпавшая из окна пятого этажа трехлетняя девочка получила тяжелые травмы

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Тартуская скорая помощь.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Сегодня около 15.00 в Тарту на улице Пыллу из окна расположенной на пятом этаже квартиры выпала трехлетняя девочка, пишет Tartu Postimees.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь доставила находившегося в тяжелом состоянии ребенка в детскую больницу.

Поскольку в данном инциденте пострадал маленький ребенок, по факту произошедшего было начато уголовное производство. Пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус сообщил, что это является обычной практикой в ситуации, когда ребенок получает серьезные травмы.

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