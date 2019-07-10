Полиция задержала скупщика краденых мобильных телефонов
11 июня сотрудники криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в покупке, хранении и продаже краденых или найденных вещей, преимущественно, мобильных телефонов.
По ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры и с разрешения суда мужчина был взят под стражу.
Мужчина скупал мобильные телефоны через свою фирму по продаже и ремонту мобильных телефонов с целью дальнейшей перепродажи.
При обысках в фирме и дома в Харьюмаа у подозреваемого полицейские нашли сотни телефонов, а также планшеты. Некоторые украденные вещи на сегодняшний день уже вернулись к своим владельцам.
Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры полиции Ханнес Кельт говорит, что у полиции ушло много времени, чтобы поймать мужчину, который уже давно вел преступную деятельность.
"Поимка перекупщиков сложна, так как зачастую они ссылаются на незнание и скрывают то, что знают о происхождении краденых вещей. Если вы покупаете товар у неофициального перепродавца, всегда стоит попросить посмотреть оригинальные документы на товар. Если цена за товар намного ниже рыночной стоимости, это повод заподозрить, что речь идет о краденом товаре. Если люди не покупают краденые вещи, то у преступников нет причин красть их и заниматься их перепродажей".
Окружной прокурор Эве Олеск добавила, что подозреваемого поймали благодаря его четкой схеме работы. "Подозреваемый проработал схему, согласно которой он скупал вещи у очень многих людей. Здесь стоит отметить, что многие из этих людей находили мобильные телефоны и планшеты в такси, общественном транспорте или на кораблях", – сказала Олеск. По ее словам, самый действенный способ борьбы со скупщиками – не покупать вещи у них. Также людям, которые находят технику или другие вещи, следует относить находки в отделение полиции, а не продавать их или брать в свое пользование.
Расследование ведет Пыхьяская префектура, руководит им Пыхьяская окружная прокуратура.