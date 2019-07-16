Отделение экстренной медицины вместо старого приемного покоя: в Нарвской больнице началась большая перестройка

Приемное отделение Нарвской больницы закрыто на масштабную реконструкцию. Вместо старого приемного покоя к январю должно появиться современное отделение экстренной медицины (ЭМО). Вместе с помещениями изменится и порядок работы: прибывших пациентов будет сразу встречать медсестра, задача которой оценить, куда направить больного. Пациентам, прибывшим самостоятельно, больше не придется гадать в коридоре, в какой кабинет обращаться за помощью.
Обновят также оборудование и порядок работы
Отделение останется на прежнем месте, но его помещения сейчас полностью перестраиваются. Место, куда сейчас подъезжают машины скорой помощи, превратится в закрытое помещение с воротами и крышей, чтобы защитить пациентов от дождя и ветра. Внутри отделения сносятся все стены, кроме несущих, и вместо коридора и отдельных кабинетов появится большое открытое пространство, разбитое на отдельные зоны.
Для пациентов, которые пришли своими ногами или были привезены родственниками, появится отдельный вход в отделение рядом с парковкой.
“Три четверти пациентов относятся к категории пришедших самостоятельно, - рассказывает руководитель лечебной части Нарвской больницы Пилле Летюка. - В прошлом году было 22 тысячи обращений в приемный покой. Это, если разделить - 60 больных в день. Из них 15 тысяч пришли сами - не приехали на скорой помощи, а пришли сами, их привезли родственники и так далее. Что очень важно - в новом ЭМО изменится логистика для людей, которые пришли сами”.
Всех вошедших в отделение будет принимать медсестра.
“Сейчас, если вы были в нашем приемном покое, знаете, что войдешь туда и “ау-у” - никого нет. Нужно смотреть и догадываться в какой кабинет обращаться - у меня проблема хирургическая или терапевтическая, а, может быть, вообще, травматологическая. В новом ЭМО будет принимать сестра, которая будет оценивать и распределять больных - и тех, которые пришли сами, и тех, кто прибыл на скорой помощи”.
“Ты сразу попадаешь в руки системы, которая будет тобой заниматься”, - объясняет Олев Силланд.
После оценки сестры пациент может получить номерок очереди и попасть в зал ожидания, который будет располагаться рядом с новым входом. Больных, которые не могут сидеть в зале, сестра будет направлять в зону, где находятся койки наблюдения. Сейчас таких коек три или четыре, а будет восемь.
Одна их этих коек будет располагаться в отдельном оборудованном помещении для самых тяжелых случаев. Это нужно, чтобы сохранить жизнь тяжелого пациента перед отправкой в другое отделение больницы или в больницу более высокого уровня.
“Сюда будут поступать очень тяжелые и нестабильные пациенты, - объяснила Пилле Летюка. - Там будет дыхательный аппарат, мониторы. Это для пациентов, у которых кровоточащие травмы, инфаркт миокарда… Этот зал близко к месту, где останавливается скорая помощь. Здесь можно будет делать анестезию и маленькие операции”.
Еще ближе к месту выгрузки из скорой помощи расположится изолятор для больных, которые могут быть инфекционно опасными. Сейчас такого помещения в больнице нет. Также в отделении появится комната матери и ребенка. Несколько кабинетов из отделения, наоборот, выведут.
“В нынешнем травмпункте и первичный, и повторный прием - на одних площадях, - говорит руководитель больницы Олев Силланд. - Идеология ЭМО - другая. На его площадях будет осуществляться только первичный прием. Для вторичного приема мы должны будем найти другое место, куда будут приходить пациенты”.
Пациенты, которые сами приезжают на плановую госпитализацию также должны будут обращаться не в ЭМО, а в другой, специально для этого предназначенный кабинет.
Почти три года подготовительных работ
Одновременно с реконструкцией приемного покоя, чтобы не переживать ремонт дважды, в больнице заменят старые пассажирские лифты, всю систему пожарной сигнализации и построят в подвале гардероб для персонала.
Все эти работы обойдутся (с учетом налога) в 2,2 млн евро, из которых один миллион предоставило государство, а остальные выделила из своего бюджета сама больница.
В 2016 году канцлер Министерства социальных дел Марика Приске осматривала Нарвскую больницу, убедилась, что приемный покой нуждается в обновлении и предложила помощь.
“То, что ЭМО нужно реновировать, мы понимали уже с начала 2000-х годов, но это довольно большие деньги”, - отметила Пилле Летюка.
Тогдашний министр социальных дел Евгений Осиновский предложил один миллион евро, но выдвинул дополнительные требования, на выполнение которых потребовалось время. Также больнице пришлось составлять двухэтапный функциональный план - исходя из прогнозов количества пациентов, архитектурное бюро рассчитывало, каким отделениям больницы какие площади для работы понадобятся.
Больше полугода ушло на то, чтобы создать в других помещениях больницы временное приемное отделение на время строительных работ. Для этого даже пришлось сносить некоторые стены и проделывать новый вход в основное, шестиэтажное здание больницы.
Новый временный вход располагается со стороны улицы Хайгла - напротив бывшей Кренгольмской поликлиники, рядом со входом в акушерское отделение.
Поэтому, объясняет Олев Силланд, хотя миллион от государства появился на счету больницы еще осенью 2016 года, строительные работы начались только сейчас.
Предстоит еще закупить современное оборудование и специальную больничную мебель. В январе, планирует руководитель больницы, новое отделение экстренной медицины начнет работу.