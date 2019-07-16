Отделение экстренной медицины вместо старого приемного покоя: в Нарвской больнице началась большая перестройка

Обновят также оборудование и порядок работы

Отделение останется на прежнем месте, но его помещения сейчас полностью перестраиваются. Место, куда сейчас подъезжают машины скорой помощи, превратится в закрытое помещение с воротами и крышей, чтобы защитить пациентов от дождя и ветра. Внутри отделения сносятся все стены, кроме несущих, и вместо коридора и отдельных кабинетов появится большое открытое пространство, разбитое на отдельные зоны.

Приемное отделение Нарвской больницы перестраивают. ФОТО: Николай Андреев

Для пациентов, которые пришли своими ногами или были привезены родственниками, появится отдельный вход в отделение рядом с парковкой.

“Три четверти пациентов относятся к категории пришедших самостоятельно, - рассказывает руководитель лечебной части Нарвской больницы Пилле Летюка. - В прошлом году было 22 тысячи обращений в приемный покой. Это, если разделить - 60 больных в день. Из них 15 тысяч пришли сами - не приехали на скорой помощи, а пришли сами, их привезли родственники и так далее. Что очень важно - в новом ЭМО изменится логистика для людей, которые пришли сами”.

Всех вошедших в отделение будет принимать медсестра.

“Сейчас, если вы были в нашем приемном покое, знаете, что войдешь туда и “ау-у” - никого нет. Нужно смотреть и догадываться в какой кабинет обращаться - у меня проблема хирургическая или терапевтическая, а, может быть, вообще, травматологическая. В новом ЭМО будет принимать сестра, которая будет оценивать и распределять больных - и тех, которые пришли сами, и тех, кто прибыл на скорой помощи”.

“Ты сразу попадаешь в руки системы, которая будет тобой заниматься”, - объясняет Олев Силланд.

После оценки сестры пациент может получить номерок очереди и попасть в зал ожидания, который будет располагаться рядом с новым входом. Больных, которые не могут сидеть в зале, сестра будет направлять в зону, где находятся койки наблюдения. Сейчас таких коек три или четыре, а будет восемь.

Одна их этих коек будет располагаться в отдельном оборудованном помещении для самых тяжелых случаев. Это нужно, чтобы сохранить жизнь тяжелого пациента перед отправкой в другое отделение больницы или в больницу более высокого уровня.

“Сюда будут поступать очень тяжелые и нестабильные пациенты, - объяснила Пилле Летюка. - Там будет дыхательный аппарат, мониторы. Это для пациентов, у которых кровоточащие травмы, инфаркт миокарда… Этот зал близко к месту, где останавливается скорая помощь. Здесь можно будет делать анестезию и маленькие операции”.

Приемное отделение Нарвской больницы полностью перестраивают. ФОТО: Николай Андреев

Еще ближе к месту выгрузки из скорой помощи расположится изолятор для больных, которые могут быть инфекционно опасными. Сейчас такого помещения в больнице нет. Также в отделении появится комната матери и ребенка. Несколько кабинетов из отделения, наоборот, выведут.