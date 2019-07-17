Ср, 17.07.2019
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Осенью в Эстонии откроются три новые школы

В классе.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

В новом учебном году в Эстонии начнут действовать три новые школы, а две школы закроются. 

Новые школы - это государственная гимназия в Кохтла-Ярве, частная таллиннская школа для детей с особыми потребностями Vivere erakool, где обучение будет вестись на русском языке. Также была реорганизована деятельность частной школы Audentes, в результате чего была основана международная школа Audentes, которая теперь юридически является новой школой, сообщает rus.err.ee.

Нарвская частная школа тоже подавала заявление в Министерство образования на получение лицензии на деятельность на 2019/2020 учебный год, но получила отказ.

"Согласно плану развития, не было никаких гарантий, что будет обеспечена нормальная работа этих школ", - пояснил ERR представитель Министерства образования, комментируя отказ нарвской частной школе и еще двум школам в Выру и Тарту.

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