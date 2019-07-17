Осенью в Эстонии откроются три новые школы

Новые школы - это государственная гимназия в Кохтла-Ярве, частная таллиннская школа для детей с особыми потребностями Vivere erakool, где обучение будет вестись на русском языке. Также была реорганизована деятельность частной школы Audentes, в результате чего была основана международная школа Audentes, которая теперь юридически является новой школой, сообщает rus.err.ee.

Нарвская частная школа тоже подавала заявление в Министерство образования на получение лицензии на деятельность на 2019/2020 учебный год, но получила отказ.