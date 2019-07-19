Все тайное становится явным: пьяные медики на фестивале I Land Sound не были настоящими врачами

Бригада медиков, которая якобы злоупотребила алкоголем на музыкальном фестивале I Land Sound на Сааремаа в конце прошлой недели, состояла не из профессиональных врачей, а из волонтеров, передает Rus.ERR.
Об этом сообщил в пятницу Департамент здоровья по итогам проверки организатора фестиваля - НКО Piidivabrik, отметив, что ни одно из привлеченных для оказания медицинских услуг на фестивале лиц не числится в государственном регистре лиц, оказывающих услуги здравоохранения.
В департаменте подчеркнули, что хотя единых требований к оказанию такого рода услуг на публичных мероприятиях не существует, их организаторам следует относиться к этому вопросу со всей серьезностью, заказывая соответствующие услуги у медицинских учреждений, имеющих лицензию скорой помощи.
Кроме того, местные самоуправления, выдавая разрешение на проведение таких мероприятий, должны убедиться, что услуга медицинской помощи во время проведения мероприятия обеспечена, а также выяснить, кто именно ее будет оказывать.
Ранее Postimees писал, что в ночь на субботу, в 3.06, в Центр тревоги поступил звонок от руководителя службы безопасности проходящего на Сааремаа музыкального фестиваля I Land Sound, который попросил найти для мероприятия новую бригаду скорой помощи. Руководитель охраны сообщил в Центр тревоги, что был вынужден отстранить от работы четверых нанятых для дежурства на мероприятии медицинских работников, поскольку они якобы были нетрезвы.