Все тайное становится явным: пьяные медики на фестивале I Land Sound не были настоящими врачами

Об этом сообщил в пятницу Департамент здоровья по итогам проверки организатора фестиваля - НКО Piidivabrik, отметив, что ни одно из привлеченных для оказания медицинских услуг на фестивале лиц не числится в государственном регистре лиц, оказывающих услуги здравоохранения.

В департаменте подчеркнули, что хотя единых требований к оказанию такого рода услуг на публичных мероприятиях не существует, их организаторам следует относиться к этому вопросу со всей серьезностью, заказывая соответствующие услуги у медицинских учреждений, имеющих лицензию скорой помощи.

Кроме того, местные самоуправления, выдавая разрешение на проведение таких мероприятий, должны убедиться, что услуга медицинской помощи во время проведения мероприятия обеспечена, а также выяснить, кто именно ее будет оказывать.