Портфель Симсон в новом составе Еврокомиссии определится в начале сентября

Распределение обязанностей между комиссарами, предложенными странами в состав новой Европейской комиссии, может произойти лишь в начале сентября, сказала кандидат от Эстонии Кадри Симсон, передает Rus.ERR.
"В настоящее время стал более ясен график нового пятилетнего плана работы Еврокомиссии. Известно, что эта Комиссия начнет работу с 1 ноября, распределение портфелей можно ожидать в начале сентября, а слушания в Европарламенте - в последнюю неделю сентября", - сказала Кадри Симсон ERR после встречи с новым президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен.
По словам Симсон, фон дер Лайен подтвердила ранее известную информацию о том, что она приступит к распределению портфелей и новому раунду переговоров после того, как все 26 стран назначат своих комиссаров. "На данный момент отсутствуют кандидаты от двух стран", - добавила Симсон.