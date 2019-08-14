На Таллиннском цифровом саммите обсудят будущее искусственного интеллекта

По словам премьер-министра Юри Ратаса, цифровой саммит постепенно превращается в формат сотрудничества продвинутых в этом отношении и разделяющих схожие взгляды стран, которые совместно формируют политику и законодательную базу для развития цифрового общества. «Одно из быстро развивающихся в мировой масштабе направлений – это, например, искусственный интеллект, который имеет большое влияние на эстонское государство и благосостояние его жителей. Будь то возможность ставить более точные диагнозы в медицине или защита прав детей в цифровом пространстве. Поэтому мы хотим быть в центре дискуссий о будущем, и я уверен, что Эстонии есть что сказать и чем поделиться», - сказал премьер-министр.

Руководящая организацией цифрового саммита Лийна Аренг рада тому, что помимо приглашенных государственных делегаций, которыми руководят министры по вопросам инфотехнологий и цифрового развития, в числе выступающих будут признанные эксперты. «В числе прочих на проходящем в центре Fotografiska мероприятии выступят президент Microsoft в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Мишель ван дер Бель, заместитель генерального секретаря по вопросам технологий Организации Европейского Сотрудничества и Развития Ульрик Вестергаард Кнудсен, основатель и исполнительный директор одного из ведущих на мировом уровне предприятий в области искусственного интеллекта Arago Ханс-Кристиан Боос, кенийский предприниматель и борец за цифровое равенство от лица World Wide Web Foundation Нанджира Самбули и профессор теоретической физики Мичиганского университета ученый Стивен Хсу», - сказала Аренг.

В рамках заявленных на цифровом саммите докладов будут обсуждаться вопросы, как при помощи искусственного интеллекта увеличить эффективность публичного сектора, как развивать необходимые на рынке труда навыки и какое влияние искусственный интеллект может иметь на здравоохранение.

«Выступающие также поделятся своим видением того, как искусственный интеллект меняет законодательство. Отдельная сессия посвящена будущему умного города. Но наряду со всем вышеперечисленным важно услышать также и о том, как в будущем остаться людьми», - добавила Аренг.

Помимо докладов запланирована отдельная встреча с возглавляющими делегации министрами. В ее рамках лица, ответственные за принятие решений, из 15 стран Европы, а также Канады, Сингапура, Японии, Новой Зеландии и Австралии поделятся своим видением возможностей искусственного интеллекта и сопутствующего риска.

Цифровой саммит проходит в третий раз. Это форум флагманов в данной области зародился в 2017 году, когда Эстония председательствовала в Совете ЕС и организовала цифровой саммит, который собрал в Таллинне глав государств и правительств Евросоюза. В прошлом году в центре внимания конференции была глобальная торговля данными.