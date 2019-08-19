Ратас после встречи с президентом: мы должны постараться

По словам Ратаса, президент Кальюлайд была озабочена попыткой Мартина Хельме освободить гендиректора полиции Эльмара Вахера от занимаемой должности.

"И я сказал, что озабочен этим, и ни в коем случае не одобряю такое", - сказал премьер-министр.

На вопрос, доверяет ли он Мартину Хельме и Марту Хельме, Ратас ответил, что "Эстония - это правовое государство, а в правовом государстве таким способом ни одного гендиректора не освобождают от должности".

"Сегодняшнее правительство работает, это сотрудничество работает, - добавил Ратас. - Я выбираю трудовой мир и во имя его все должны постараться".

Встреча была организована для обсуждения сложившейся ситуации с связи с попыткой выполняющего обязанности министра внутренних дел министра финансов Мартина Хельмеe уволить гендиректора департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.