Пн, 19.08.2019
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Ратас после встречи с президентом: мы должны постараться

После встречи с президентом Керсти Кальюлайд премьер-министр Юри Ратас заявил, что, по его оценке, правительство работает и все его члены должны постараться во имя трудового мира, пишет Postimees.

По словам Ратаса, президент Кальюлайд была озабочена попыткой Мартина Хельме освободить гендиректора полиции Эльмара Вахера от занимаемой должности. 

"И я сказал, что озабочен этим, и ни в коем случае не одобряю такое", - сказал премьер-министр.

На вопрос, доверяет ли он Мартину Хельме и Марту Хельме, Ратас ответил, что "Эстония - это правовое государство, а в правовом государстве таким способом ни одного гендиректора не освобождают от должности". 

"Сегодняшнее правительство работает, это сотрудничество работает, - добавил Ратас. - Я выбираю трудовой мир и во имя его все должны постараться". 

Встреча была организована для обсуждения сложившейся ситуации с связи с попыткой выполняющего обязанности министра внутренних дел министра финансов Мартина Хельмеe уволить гендиректора департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.

По возвращении из отпуска министр внутренних дел Март Хельме встретится с Эльмаром Вахером, согласно предварительной информации, в среду.

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