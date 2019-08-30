"Спартак" снова вылетел летом из еврокубков, "Риге" до сенсации не хватило одного гола

После 0:1 в Португалии тренеры и игроки "Спартака" заявляли о том, что дома "Браге" будет дан бой и шансы на выход в групповую стадию Лиги Европы более чем хорошие. На деле получилась противоположная картина: "Спартак" опять не смог тактически переиграть соперника, а свои ошибки в обороне москвичам обошлись очень дорого: два раза за три минуты оборона "красно-белых" упускала форварда португальцев Рикарду Орта. 0:2 после первого тайма при блеклой игре означало практически то, что соперникам предстоит еще немного, 45 минут, провести на поле и одним отвечать на неудобные вопросы журналистов, а другим - праздновать выход в групповой этап ЛЕ. У "Спартака", правда, нашелся игрок, которые сражался до конца - Зелимхан Бакаев на 89-й минуте провел гол престижа.

Два поражения от португальской "Браги" 0:1 и 1:2 не только лишили Россию пятого представителя в еврокубках, но и позволили Португалии в битве за шестую строчку рейтинга УЕФА приблизиться к России еще на 0,4 пункта.

В то же самое время, когда "Спартак" поигрывал "Браге", в Риге чуть не произошла сенсация. Латвийский футбол - пионер в Прибалтике, сборная этой страны первой из балтийских пробилась на Евро, а теперь и "Рига" была близка к выходу в основные соревнования Лиги Европы. Дома "горожане" на равных играли с грозным "Копенгагеном", а на 75-й минуте бразильский полузащитник хозяев Фелипе Бризола с передачи Олегса Лайзанса открывает счет в матче - 1:0. "Рига" надавила: для прохода в следующий раунд латышам нужен был после поражения в первом матче 1:3 всего один гол, однако опыт и класс "Копенганена" сенсации случиться не позволил.