Пт, 20.09.2019
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  • Серийный нарушитель терроризирует заправки: нанесен ущерб в сотни евро

Серийный нарушитель терроризирует заправки: нанесен ущерб в сотни евро

"Синее топливо" не представляет никакой угрозы для двигателя, поэтому многих привлекает возможность залить его в бак.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja /

Вчера в полицию сообщили, что 30-летний мужчина на заправке на улице Папинийду в Пярну не оплатил счет за топливо в 72 евро, пишет Pärnu Postimees.

Днем ранее в полицию сообщили, что 30-летний мужчина покинул заправку на Эхитаяте-теэ в Пярну и не оплатил счет в 69 евро.

В связи с кражей топлива на заправке на улице Папинийду начато производство по статье о краже.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, в двух кражах топлива есть основание подозревать одного человека. «Также есть основание полагать, что он совершил еще минимум одну кражу, ущерб от которой составляет менее 200 евро, - сказала она. - Кража на сумму менее 200 евро считается уголовным преступлением, только если кражи совершаются систематически, то есть неоднократно».

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