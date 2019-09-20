Серийный нарушитель терроризирует заправки: нанесен ущерб в сотни евро

Днем ранее в полицию сообщили, что 30-летний мужчина покинул заправку на Эхитаяте-теэ в Пярну и не оплатил счет в 69 евро.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, в двух кражах топлива есть основание подозревать одного человека. «Также есть основание полагать, что он совершил еще минимум одну кражу, ущерб от которой составляет менее 200 евро, - сказала она. - Кража на сумму менее 200 евро считается уголовным преступлением, только если кражи совершаются систематически, то есть неоднократно».