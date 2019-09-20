Индрек Саар - Юри Ратасу: почему правительство плюет на парламентский контроль?

«К большому сожалению, возглавляемое тобой правительство не придерживается предусмотренных законом сроков: из 11 письменных вопросов со стороны депутатов 14 созыва Рийгикогу в установленное время отвечено лишь на один вопрос. Ты долгое время сам был оппозиционным политиком, и должен помнить о том, что парламентский контроль – это важный инструмент функционирования демократии», – отметил Саар.

По словам лидера социал-демократов, парламент установил срок для осуществления контроля за деятельностью правительства и для получения информации, и в течение этого срока правительство обязано отвечать на вопросы депутатов.

«Пожалуйста, подумай о том, является ли наплевательское отношение к исполнению законов и высокомерие в адрес парламента тем политическим наследием, которое ты хочешь оставить и в котором ты сам потом захочешь работать. Ведь, как говорится в притче о работниках в винограднике: последние будут первыми, и первые – последними», – подчеркивается в обращении к Юри Ратасу.

По словам Саара, к политическому бескультурью можно отнести и тот высокомерный стиль а-ля похлопывание по плечу, который Юри Ратас в последнее время предпочитает при общении с депутатами из оппозиции.