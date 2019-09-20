Канцлер юстиции считает, что закон о тайной слежке не нарушает права жителей Эстонии

В июне Кальюлайд оставила закон непровозглашенным, поскольку посчитала, что Силы обороны с помощью этого закона получат слишком большие полномочия для тайной слежкой за людьми, поэтому закон противоречит Конституции и может серьезно подорвать основные права людей.

Юлле Мадизе отметила в отправленном в Госсуд мнении, что изменение закона не может ограничить основные права человека больше, чем уже действующий закон разрешает.

Спорный вопрос прежде всего в том, у кого будет право осуществлять тайную слежку в целях безопасности. Сейчас тайно следить за людьми в Эстонии есть право у КаПо и полиции. Поправка к закону даст такое право в интересах безопасности и военным. Мадизе считает, что планируемые изменения не противоречат Конституции.

Новый закон даст военной разведке право следить за гражданами Эстонии в трех случаях — для проверки прошлого кандидата в Силы обороны, для проверки вовлеченных в тайное сотрудничество лиц и для защиты безопасности в случае чрезвычайных ситуациях с целью выявления и борьбы с возросшей угрозой.

В иных случаях закон исключает сбор и обработку данных граждан Эстонии.

Канцлер юстиции отметила, что хотя по оценке президента поправка в законе ограничит право людей на неприкосновенность дома и тайну переписки, это не соответствует действительности. «Права вторгаться в чье-то жилье или транспорт или читать переписку данный закон военным не даст», - сказала она, отметив, что даже полиции для тайной слежки нужно разрешение прокуратуры, а для того, чтобы попасть в чей-то дом или получить доступ к переписке, нужно ходатайствовать о разрешении у суда.

«На практике тайная слежка означает сбор личных и прочих данных с помощью наблюдения, но это не включает в себя вмешательство в тайную переписку и ограничение права человека на неприкосновенность дома», - уточнила Мадизе.

Напомним, что 29 мая новый состав парламента снова принял закон в неизмененном виде, а 14 июня Керсти Кальюлайд заявила, что намерена оспорить его в Госсуде.

«В нынешнем правовом пространстве полиции и КаПо предоставлено достаточно прав для проведения таких проверок, чтобы обеспечивать защиту зон безопасности Сил обороны и предотвращать возможную опасность. Расширение таких прав на Силы обороны непропорционально и существенно урезает основные права людей, находящихся в зоне безопасности или вблизи ее», - объяснила ранее свое решение глава государства.

По ее словам, отдельный вопрос в том, достаточно ли у полиции ресурсов для выполнения этих задач. «Тем не менее, это недостаточное обоснование для предоставления права на секретную слежку. Проблемы с ресурсами должны решаться в ходе обсуждения бюджета», - считает Керсти Кальюлайд.

Напомним, что, согласно законопроекту, Силы обороны в рамках проверки смогли бы собирать информацию о человеке, используя конспиративные приемы (то есть скрывая факт сбора информации), кроме того, у ведомства появилось бы право проверять (в том числе тайно) личные данные людей, которых могут привлечь или уже привлекли к сотрудничеству.

В случае лиц, представляющих непосредственную угрозу сфере безопасности Сил обороны, можно было бы тайно проверять личные данные, использовать подставные данные и конспиративные приемы, а также осуществлять тайную слежку, о которой необходимо было бы предупреждать министра обороны или назначенного им чиновника, а также Полицию безопасности, как минимум за три дня до начала слежки.