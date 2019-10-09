Департамент полиции проведет учения для подготовки к массовой нелегальной иммиграции

Учения финансируются из Фонда предоставления убежища, миграции и интеграции (AMIF), а также из проекта AMIF2018-15 «Повышение способности государства принять и выслать массово прибывающих в страну лиц» со стороны Министерства внутренних дел.

Подполковник полиции Тоомас Мальва подчеркивает, что, хотя, согласно оценкам угрозы, Эстонии не прогнозируют угрозу массовой иммиграции, опыт других стран показал, что ни одно государство не может недооценивать готовность, теоретические знания и прогон плана действий.

К учениям привлекут почти 400 работников PPA, в числе которых сотрудники миграционного отдела, офицеры запаса ASYL, члены RTÜ, переводчики, а также партнеры из Департамент социального страхования, Департамент здоровья, Эстонская железная дорога, Налогово-таможенный департамент, Ветеринарно-пищевой департамент, Полиция безопасности и другие, кто практикует оказание первой помощи, социальную поддержку и пр.

«Главное задание принимающих в учениях участие полицейских чиновников — проверка личности людей, их регистрация, опознание, беседа о причинах прибытия, международная защита или принятие решения о высылке из страны, а также обеспечение порядка на пункте приема и так далее», – рассказал Мальва.