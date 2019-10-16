На пешеходном переходе автомобиль сбил 85-летнюю женщину

Для выяснения обстоятельств произошедшего просим свидетелей этого ДТП связаться с полицией по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.

В этом году в Таллинне и Харьюмаа с участием пешеходов произошло 157 ДТП, в которых погибли три и пострадали 163 пешехода. В прошлом году за тот же период в 134 ДТП также погибли три пешехода, а пострадали 134.