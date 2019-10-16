Ср, 16.10.2019
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  • На пешеходном переходе автомобиль сбил 85-летнюю женщину

На пешеходном переходе автомобиль сбил 85-летнюю женщину
Полиция ищет очевидцев!

Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino

Сегодня, 16 октября, примерно в 10.15 произошло ДТП в городе Маарду у дома по адресу Кеемикуте, 25. Автомобиль Opel, за рулем которого был 55-летний мужчина, наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 85-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в больницу. Водитель был трезв и имеет права соответствующей категории.

Для выяснения обстоятельств произошедшего просим свидетелей этого ДТП связаться с полицией по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.

В этом году в Таллинне и Харьюмаа с участием пешеходов произошло 157 ДТП, в которых погибли три и пострадали 163 пешехода. В прошлом году за тот же период в 134 ДТП также погибли три пешехода, а пострадали 134.

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