Ср, 16.10.2019
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  • Авиакомпания, ставшая головной болью эстонских авиапассажиров, выплатит компенсаций на 70 000 евро

Авиакомпания, ставшая головной болью эстонских авиапассажиров, выплатит компенсаций на 70 000 евро

Самолет SmartLynx. Иллюстративное фото.

ФОТО: LETA

Чартерная авиакомпания SmartLynx должна заплатить юридической фирме OÜ Flagito, которая занимается требованиями эстонским авиапассажиров, почти 67 000 евро, передает Postimees.

11 октября Харьюский уездный суд удовлетворил один из исков Flagito и частично удовлетворил другой. Одно решение было вынесено первого октября, ни одно постановление не вступило в силу, и они могут быть обжалованы в окружном суде в течение 30 дней с момента принятия решения.

В соответствии с директивой Европейского парламента и Совета 261/2004 все пассажиры имеют право на компенсацию в размере до 600 евро, если их рейс отменен или задержан более чем на три часа и не вызван непредвиденными обстоятельствами.

В этом случае наличие или отсутствие страховки не имеет значения.

В общей сложности 147 пассажиров пострадали от отмены или задержки десятков рейсов в период с июня 2016 года по январь 2019 года, в отношении 141 одного пассажира суд принял решение назначить компенсацию.

«Харьюский уездный суд отклонил иски шестерых пассажиров, мы скорее всего подадим апелляцию. Это в первую очередь юридический спор о том, как различать отмену и задержку – в случае отмены замещающий рейс должен прибыть в пункт назначения более чем через два часа после того, как планировалось изначально, но более чем на три часа в случае задержки», - сказал член правления  Flagito OÜ Сандер Потисепп.

53 пассажира получают компенсацию в размере 600 евро, 86 пассажиров - 400 евро и два пассажира - 300 евро.

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