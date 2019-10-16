Авиакомпания, ставшая головной болью эстонских авиапассажиров, выплатит компенсаций на 70 000 евро

11 октября Харьюский уездный суд удовлетворил один из исков Flagito и частично удовлетворил другой. Одно решение было вынесено первого октября, ни одно постановление не вступило в силу, и они могут быть обжалованы в окружном суде в течение 30 дней с момента принятия решения.

В соответствии с директивой Европейского парламента и Совета 261/2004 все пассажиры имеют право на компенсацию в размере до 600 евро, если их рейс отменен или задержан более чем на три часа и не вызван непредвиденными обстоятельствами.

В этом случае наличие или отсутствие страховки не имеет значения.

В общей сложности 147 пассажиров пострадали от отмены или задержки десятков рейсов в период с июня 2016 года по январь 2019 года, в отношении 141 одного пассажира суд принял решение назначить компенсацию.

«Харьюский уездный суд отклонил иски шестерых пассажиров, мы скорее всего подадим апелляцию. Это в первую очередь юридический спор о том, как различать отмену и задержку – в случае отмены замещающий рейс должен прибыть в пункт назначения более чем через два часа после того, как планировалось изначально, но более чем на три часа в случае задержки», - сказал член правления Flagito OÜ Сандер Потисепп.