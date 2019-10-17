Пошел в Таллинне в гости и исчез: полиция ищет пропавшего мужчину

Его рост около 180 сантиметров, он полного телосложения и лысый. На нем может быть черный пуховик, черные спортивные штаны, шерстяные носки, шлепанцы и бежевая или черная шапка.

Он должен был приехать в Таллинн 14 октября. Близкие выходили на связь с Ринго в этот день, и он сказал, что находится в Ыйсмяэ у знакомого, которого близкие не знают. Ни им, ни полиции не удалось установить личность этого знакомого.

Полиция и близкие проверили всевозможные места, где мог быть Ринго, пытались неоднократно с ним связаться, но найти пропавшего до сих пор не удалось.