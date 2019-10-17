Чт, 17.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада

Пошел в Таллинне в гости и исчез: полиция ищет пропавшего мужчину

Пропавший Ринго.

ФОТО: Erakogu

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 47-летнего Ринго, который ушел из дома в Хаапсалу 11 октября и пропал.

Его рост около 180 сантиметров, он полного телосложения и лысый. На нем может быть черный пуховик, черные спортивные штаны, шерстяные носки, шлепанцы и бежевая или черная шапка.

Он должен был приехать в Таллинн 14 октября. Близкие выходили на связь с Ринго в этот день, и он сказал, что находится в Ыйсмяэ у знакомого, которого близкие не знают. Ни им, ни полиции не удалось установить личность этого знакомого.

Полиция и близкие проверили всевозможные места, где мог быть Ринго, пытались неоднократно с ним связаться, но найти пропавшего до сих пор не удалось.

Полиция просит все, у кого есть информация о местонахождении Ринго, позвонить по номеру 5019855 или 112, или написать на адрес электронной почты Vello.vichterpal@politsei.ee.

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