Смотрите, каким будет в скором будущем Старый порт Таллинна

«Первой созрела для детальной планировки северная часть Старого порта. Поэтому управа приняла решение предложить городскому собранию начать разработку детальной планировки с этой части. Но мы преследуем более масштабную цель - превратить всю некогда закрытую территорию и прилегающий пустырь в привлекательное городское пространство, в то же время обеспечивая функционирование портовой инфраструктуры главных морских ворот города», - сообщил вице-мэр Андрей Новиков.

Цель инициируемой детальной планировки - предоставить право застройки территории в 6,24 га между Горхоллом, морем и пассажирским терминалом «А» жилыми и офисными зданиями, в том числе с кафе, барами и ресторанами, высотой до пяти этажей. Планируются также пронизывающий всю территорию променад, бульвары и велодорожки, а также сообщение района с остальной территорией города с помощью общественного транспорта. Вносится предложение об изменении общей планировки прибрежной зоны между Русалкой и Пальяссааре в части соотношения жилых и коммерческого назначения зданий и расположения общедоступной зеленой зоны.