Большая неразбериха в научном мире: ученые не знают получат ли они зарплату, когда и в каком объеме

Государство хочет резко изменить правила игры в финансировании науки. Кого-то уберут, кого-то станет больше. А ученые не знаю ничего, поскольку решения принимаются в дальних комнатах министерств, пишет Postimees.
Министерство образования и науки в последний момент и совершенно неожиданно сообщило, что в этом году Эстонское наученное агентство (ETAG) будет распределять деньги по-другому, отдавая предпочтение тем сферам деятельности, к которым благосклонно государство.
Ученые жалуются, что несправедливы ни время оповещения, ни сами изменения, но никто их больше не слушает. Крайне важные решения приняли через их головы, а министерство утверждает, что так и должно быть.
Внезапное крайне важное решение
Дотации на исследования ETAG – это важный финансовый источник для научных учреждений, таким образом, конец года является неспокойным временем, поскольку для многих работа в следующем году зависит от получения дотации.
В одном только Тартуском университете от дотации на исследования зависит зарплата более чем 350 ученых. Например, в Эстонском литературном музее на гранты живут все академические работники.
Менее месяца назад ситуация казалась всем обычной и спокойной. Ходатайства уже давно были поданы, а соответствующие комиссии должны были решить, кто и сколько денег будет получать. Все просто.
6 октября этого года, то есть, по сути, в последний момент Министерство образования сообщило, что систему финансирования переиграют и комиссии должны сразу учесть новые направления. По требованию министерства ETAG разослала руководителями всех научных учреждений предупреждение о том, что в свете новых приказов придется выбиться из графика.
«Весьма вероятно, что окончательное решение о финансировании будет принято только в феврале будущего года», - было добавлено в объяснении ETAG.
Это сообщение вызвало волну возмущения по нескольким причинам.
«В данном случае речь идет о потенциальной задержке в несколько месяцев. То есть каждый человек должен сам подумать, понравится ли ему жить два-три месяца без зарплаты и в неизвестности», - сказал активист «Марша за науку» и член Научной палаты, старший научный сотрудник Анди Хектор.
«Причем, это неожиданное нападение на систему дотаций на исследования оказалось для меня полным сюрпризом, хотя я по уши как в эстонской науке, так и в научной политике», - подчеркнул он.
Обращение ETAG возмутило и ректора Тартуского университета Тоомаса Ассера: «Изменение правил игры, мягко говоря, необычно. Конечно, это безответственно и не по-государственному». С ним согласен и директор Литературного музея, профессор Урмас Сутроп: «Так правила не меняют!»
Пресс-секретарь ETAG Криста Тамм утверждает, что изменения уже давно были в планах и не являются никаким сюрпризом. По ее словам, предупреждение о задержке было скорее профилактическим и в действительности новые правила постараются ввести так, чтобы к 1 января все было в порядке.
Но научные учреждения тревожит не только задержка, но и то, что цель и суть изменений нормально не объяснены.
Игра через головы ученых
Дотации на исследования распределяются по сферам деятельности: естественные, гуманитарные, технические науки и так далее. До сих пор каждый год деньги по направлениям распределяли более-менее ожидаемым образом.
Если упрощенно, дающий деньги хочет переиграть правила таким образом, что государство – на уровне министерств – говорит, какие сферы деятельности нужно больше исследовать, и туда дают больше денег. Критики называют это политизированием финансирования науки, поскольку теперь решения вместо ученых будут принимать созданные при министерствах комиссии.
В принципе, ученые согласились бы с этим, но… «Такое долевое изменение можно было бы делать только за счет дополнительных денег», - считает Ассер. «Кто-то же так останется без финансирования», - отмечает Сутроп.
Но дополнительных денег особо нет, поскольку, насколько известно, государство нарушило научный договор. Целью договора и было направить дополнительное финансирование на работу с общественно важными вопросами. Теперь этих же целей хотят достичь при уже имеющейся системе дотаций на исследования ETAG, но, не вкладывая дополнительных средств.
Вице-канцлер Министерство образования и науки Индрек Рейманд признает, что изменение пропорций неизбежно принесет для кого-то плохие новости. Он говорит, что технари явно получат больше денег, причем, за счет естественных наук.
Рейманд добавил, что дополнительное финансирование все же будет: в этом году на дотации на исследования дают на два миллиона евро больше, чем годом ранее: «Нужно еще обсудить, в каких точно суммах будет происходить это распределение пропорций».
Но у министерств нет единоличного права решения. Окончательное распределение по сферам деятельности, учтя позицию министерств, должен будет утвердить Совет науки и развития (TAN), в который, например, входит и сам Ассер. Он убежденно говорит, что Тартуский университет, конечно, не поддержит перераспределение финансирования по сферам деятельности в полном объеме сумм дотаций.
В кулуарах распространяются слухи о том, что с данных изменений снимет сливки их реальный архитектор, член TAN Яак Аавиксоо и руководимый им Таллиннский технический университет.
Совет академических профсоюзов и Эстонский союз студенчества написали совместное обращение министру образования Майлис Репс, с котором заявили, что членами TAN предположительно являются представители точных наук и предприниматели, поэтому их непредвзятость вызывает сомнения.
Огорчен и ТТУ
С другой стороны, видно, что в действительности из-за поспешных изменений огорчен и ТТУ.
«Мы считаем, что заслуживает крайнего сожаления внезапное решение, касающееся всего академического сообщества, объективная необоснованность которого вызывает много вопросов»,- написал проректор по науке ТТУ Ренно Вейнтхл в обращении к ETAG.
Хектор объяснил, что научное сообщество с удовольствием согласно обсуждать и думать вместе, как изменить в лучшую сторону и дотации на исследования, и всю эстонскую научную систему. По его оценке, изменения нужно отложить на следующий период, поскольку, как видно по позиции специалистов, обсуждить нужно еще очень многое.
«В том, чтобы откладывать внедрение изменений, нет необходимости, поскольку возникновение значительных проблем маловероятно»,- ответила на это пресс-секретарь Министерства образования и науки Айре Кольк.
Рейманд ответил критикам, что действительно намного более непредвзято будет, если приоритеты будут определять люди из-за пределов научной системы, и в длительной перспективе новую систему в любом случае придется менять. Возможности исполнить научное соглашение не предвидится в течение ближайших трех-четырех лет, поэтому, по его оценке, нет смысла откладывать работу по данным изменениям.
«Правда, информация о дотациях на исследования ETAG, может быть, действительно распространяется хуже, чем в прежние годы», - признал он.
TAN должен собраться для принятия решения о распределении дотаций по сферам деятельности 26 ноября. Первая встреча 1 октября к принятию такого решения не привела.