Большая неразбериха в научном мире: ученые не знают получат ли они зарплату, когда и в каком объеме

Министерство образования и науки в последний момент и совершенно неожиданно сообщило, что в этом году Эстонское наученное агентство (ETAG) будет распределять деньги по-другому, отдавая предпочтение тем сферам деятельности, к которым благосклонно государство.

Ученые жалуются, что несправедливы ни время оповещения, ни сами изменения, но никто их больше не слушает. Крайне важные решения приняли через их головы, а министерство утверждает, что так и должно быть.

Внезапное крайне важное решение

Дотации на исследования ETAG – это важный финансовый источник для научных учреждений, таким образом, конец года является неспокойным временем, поскольку для многих работа в следующем году зависит от получения дотации.

В одном только Тартуском университете от дотации на исследования зависит зарплата более чем 350 ученых. Например, в Эстонском литературном музее на гранты живут все академические работники.

Менее месяца назад ситуация казалась всем обычной и спокойной. Ходатайства уже давно были поданы, а соответствующие комиссии должны были решить, кто и сколько денег будет получать. Все просто.

6 октября этого года, то есть, по сути, в последний момент Министерство образования сообщило, что систему финансирования переиграют и комиссии должны сразу учесть новые направления. По требованию министерства ETAG разослала руководителями всех научных учреждений предупреждение о том, что в свете новых приказов придется выбиться из графика.

«Весьма вероятно, что окончательное решение о финансировании будет принято только в феврале будущего года», - было добавлено в объяснении ETAG.

Это сообщение вызвало волну возмущения по нескольким причинам.

«В данном случае речь идет о потенциальной задержке в несколько месяцев. То есть каждый человек должен сам подумать, понравится ли ему жить два-три месяца без зарплаты и в неизвестности», - сказал активист «Марша за науку» и член Научной палаты, старший научный сотрудник Анди Хектор.

«Причем, это неожиданное нападение на систему дотаций на исследования оказалось для меня полным сюрпризом, хотя я по уши как в эстонской науке, так и в научной политике», - подчеркнул он.

Обращение ETAG возмутило и ректора Тартуского университета Тоомаса Ассера: «Изменение правил игры, мягко говоря, необычно. Конечно, это безответственно и не по-государственному». С ним согласен и директор Литературного музея, профессор Урмас Сутроп: «Так правила не меняют!»

Пресс-секретарь ETAG Криста Тамм утверждает, что изменения уже давно были в планах и не являются никаким сюрпризом. По ее словам, предупреждение о задержке было скорее профилактическим и в действительности новые правила постараются ввести так, чтобы к 1 января все было в порядке.

Но научные учреждения тревожит не только задержка, но и то, что цель и суть изменений нормально не объяснены.

Игра через головы ученых