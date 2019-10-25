Президент Кальюлайд - об отставке Кинго: надеюсь, что найдется компетентный человек
Президент Керсти Кальюлайд подписала переданное ей премьер-министром заявление об отставке министра информационных технологий и внешней торговли Керт Кинго, пишет Postimees.
«Заявление премьер-министра дошло до меня по цифровым каналам и застало в Японии, но смена правительственного министра не является техническим административным событием. Вот почему я ждала с ответом на это заявление, пока не вернулась, и сделала это только сейчас», - сказала Керсти Кальюлайд.
Бюро премьер-министра дало Postimees письменный ответ о том, почему он не явился: «Обычно премьер-министр приносил в Кадриорг прошение об отставке, а затем президент подписывал его, но на этот раз премьер-министр передал документы в электронном виде».
Президент хочет встретиться с премьер-министром и обсудить, как Юри Ратас видит исполнительную роль этого министра в правительстве. «Я считаю, что это очень важная позиция. Эстонским предпринимателям нужен представитель на уровне министров, с которым вместе можно было бы покорять мир. Это нужно IT-компаниям и стартапам, а также другим секторам. Эта работа важна! И я надеюсь, что есть хороший кандидат, который компетентен, заинтересован в работе и хочет объехать весь мир и рассказать историю Эстонии», - сказала президент Керсти Кальюлайд.
Кальюлайд также прокомментировала ложь министра Кинго: "Министры Эстонской Республики приносят должностную присягу перед Рийгикогу, заявляя о своей ответственности перед Эстонской Республикой и своей совестью. Каждый министр должен думать об этих словах ежедневно".
Поскольку данный портфель в новом правительстве носили уже два министра, президент выразила надежду, что все же удастся найти компетентного человека.
«Действительно, этот пост еще не начал работать в правительстве. Я очень надеюсь, что найдется компетентный человек, который установит доверительный контакт с нашими предпринимателями и сможет представлять наши компании на международном уровне; кто сможет продвигать развитие нашего электронного государства. Но у нас есть и другие проблемы: это не только отстутствие министра, но и то, что эта область не получила достаточного внимания со стороны государственного бюджета. Наше электронное правительство нуждается в инновациях, и это недешево. Я немного беспокоюсь о том, что будет с развитием электронного правительства. Об этом я также надеюсь поговорить с премьер-министром и с новым министром, когда он будет найден», - сказала Кальюлайд.