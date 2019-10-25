Президент Кальюлайд - об отставке Кинго: надеюсь, что найдется компетентный человек

«Заявление премьер-министра дошло до меня по цифровым каналам и застало в Японии, но смена правительственного министра не является техническим административным событием. Вот почему я ждала с ответом на это заявление, пока не вернулась, и сделала это только сейчас», - сказала Керсти Кальюлайд.

Бюро премьер-министра дало Postimees письменный ответ о том, почему он не явился: «Обычно премьер-министр приносил в Кадриорг прошение об отставке, а затем президент подписывал его, но на этот раз премьер-министр передал документы в электронном виде».

Президент хочет встретиться с премьер-министром и обсудить, как Юри Ратас видит исполнительную роль этого министра в правительстве. «Я считаю, что это очень важная позиция. Эстонским предпринимателям нужен представитель на уровне министров, с которым вместе можно было бы покорять мир. Это нужно IT-компаниям и стартапам, а также другим секторам. Эта работа важна! И я надеюсь, что есть хороший кандидат, который компетентен, заинтересован в работе и хочет объехать весь мир и рассказать историю Эстонии», - сказала президент Керсти Кальюлайд.

Кальюлайд также прокомментировала ложь министра Кинго: "Министры Эстонской Республики приносят должностную присягу перед Рийгикогу, заявляя о своей ответственности перед Эстонской Республикой и своей совестью. Каждый министр должен думать об этих словах ежедневно".

Поскольку данный портфель в новом правительстве носили уже два министра, президент выразила надежду, что все же удастся найти компетентного человека.