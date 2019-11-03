Вс, 3.11.2019
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  • Начато расследование: не все сделки "Таллиннского городского транспорта" прозрачны

Начато расследование: не все сделки "Таллиннского городского транспорта" прозрачны

Автобусы TLT

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министерство финансов инициировало расследование проступка в отношении предприятия "Таллиннский городской транспорт" (TLT).

Об этом BNS сообщила пресс-секретарь министерства Кристина Хаавала, по словам которой министерство возбудило расследование на основании положений Закона о государственных закупках, рассматривающих заключение договора о поставках или рамочного договора без проведения требуемого делопроизводства.

«Идет ли речь о проступке или нет, выяснится в ходе расследования», - сказала Хаавала.

Председатель совета TLT вице-мэр Таллинна Калле Кландорф в обратился в центральную криминальную полицию, чтобы выяснить, могут ли выявленные в ходе внутреннего расследования TLT проблемы указывать на правонарушения. Однако полиция переслала обращение в Министерство финансов, предложив возбудить служебное расследование проступка.

“Обнародованные в заявлении обстоятельства указывают на нарушение требований Закона о государственных закупках, а расследование проступков и нарушений статей этого закона находится в компетенции Министерства финансов», - пояснила тогда же BNS пресс-секретарь Центральной криминальной полиции Барбара Лихтфельдт.

По ее словам, исходя из этого заявление по согласованию с Пыхьяской окружной прокуратурой было передано из Цекрипо в Минфин.

Кландорф представил заявление о преступлении, которое касалось результатов внутреннего расследования, проведенного на предприятии.

«На предприятии (TLT) за последний год для снижения коррупционных рисков произведено немало изменений, начиная от тендеров и вплоть до системы документации. Однако итоги внутреннего контроля показывают, что, несмотря на нововведения, не все сделки и складской учет прозрачны, остается место для подозрений, проверка которых выходит за рамки компетенции как предприятия, так и Таллиннской городской управы», - заявил тогда же Кландорф, обсудивший итоги внутренней проверки с председателем правления TLT Денисом Бородичем.

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