Начато расследование: не все сделки "Таллиннского городского транспорта" прозрачны

Об этом BNS сообщила пресс-секретарь министерства Кристина Хаавала, по словам которой министерство возбудило расследование на основании положений Закона о государственных закупках, рассматривающих заключение договора о поставках или рамочного договора без проведения требуемого делопроизводства.

«Идет ли речь о проступке или нет, выяснится в ходе расследования», - сказала Хаавала.

Председатель совета TLT вице-мэр Таллинна Калле Кландорф в обратился в центральную криминальную полицию, чтобы выяснить, могут ли выявленные в ходе внутреннего расследования TLT проблемы указывать на правонарушения. Однако полиция переслала обращение в Министерство финансов, предложив возбудить служебное расследование проступка.

“Обнародованные в заявлении обстоятельства указывают на нарушение требований Закона о государственных закупках, а расследование проступков и нарушений статей этого закона находится в компетенции Министерства финансов», - пояснила тогда же BNS пресс-секретарь Центральной криминальной полиции Барбара Лихтфельдт.

По ее словам, исходя из этого заявление по согласованию с Пыхьяской окружной прокуратурой было передано из Цекрипо в Минфин.

Кландорф представил заявление о преступлении, которое касалось результатов внутреннего расследования, проведенного на предприятии.