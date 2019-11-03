Начато расследование: не все сделки "Таллиннского городского транспорта" прозрачны

Министерство финансов инициировало расследование проступка в отношении предприятия "Таллиннский городской транспорт" (TLT).
Об этом BNS сообщила пресс-секретарь министерства Кристина Хаавала, по словам которой министерство возбудило расследование на основании положений Закона о государственных закупках, рассматривающих заключение договора о поставках или рамочного договора без проведения требуемого делопроизводства.
«Идет ли речь о проступке или нет, выяснится в ходе расследования», - сказала Хаавала.
Председатель совета TLT вице-мэр Таллинна Калле Кландорф в обратился в центральную криминальную полицию, чтобы выяснить, могут ли выявленные в ходе внутреннего расследования TLT проблемы указывать на правонарушения. Однако полиция переслала обращение в Министерство финансов, предложив возбудить служебное расследование проступка.
“Обнародованные в заявлении обстоятельства указывают на нарушение требований Закона о государственных закупках, а расследование проступков и нарушений статей этого закона находится в компетенции Министерства финансов», - пояснила тогда же BNS пресс-секретарь Центральной криминальной полиции Барбара Лихтфельдт.
По ее словам, исходя из этого заявление по согласованию с Пыхьяской окружной прокуратурой было передано из Цекрипо в Минфин.
Кландорф представил заявление о преступлении, которое касалось результатов внутреннего расследования, проведенного на предприятии.
«На предприятии (TLT) за последний год для снижения коррупционных рисков произведено немало изменений, начиная от тендеров и вплоть до системы документации. Однако итоги внутреннего контроля показывают, что, несмотря на нововведения, не все сделки и складской учет прозрачны, остается место для подозрений, проверка которых выходит за рамки компетенции как предприятия, так и Таллиннской городской управы», - заявил тогда же Кландорф, обсудивший итоги внутренней проверки с председателем правления TLT Денисом Бородичем.