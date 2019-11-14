От А до Я: что делать с вкладами во II пенсионную ступень?

Теперь каждому придется взять на себя ответственность и самому решить, как обеспечить себе достойный доход на пенсии.

Теперь, например, к накопительной ступени смогут присоединиться люди, родившиеся до 1982 года, у которых до сих пор второй ступени не было. Таких в стране насчитывается около 100 000. Каждый сможет решить сам:

продолжить копить деньги на пенсию с помощью пенсионных фондов,

копить на пенсию и инвестировать самостоятельно,

приостановить платежи во вторую ступень, но оставить в фондах уже накопленное имущество

Или же вовсе отказаться от накопления средств во второй ступени.

«Важно тщательно продумать свой выбор, чтобы на пенсии доход не оказался значительно меньше ожидаемого», - подчеркнул министр финансов Мартин Хельме.