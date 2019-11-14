Чт, 14.11.2019
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От А до Я: что делать с вкладами во II пенсионную ступень?

Готовиться к пенсии стоит уже сейчас.

ФОТО: Tiina Oja

Правительство одобрило сегодня реформу второй ступени накопительной пенсии, в результате которой накопления в ней станут добровольными.

Теперь каждому придется взять на себя ответственность и самому решить, как обеспечить себе достойный доход на пенсии.

Теперь, например, к накопительной ступени смогут присоединиться люди, родившиеся до 1982 года, у которых до сих пор второй ступени не было. Таких в стране насчитывается около 100 000. Каждый сможет решить сам:

продолжить копить деньги на пенсию с помощью пенсионных фондов,

копить на пенсию и инвестировать самостоятельно,

приостановить платежи во вторую ступень, но оставить в фондах уже накопленное имущество

Или же вовсе отказаться от накопления средств во второй ступени.

«Важно тщательно продумать свой выбор, чтобы на пенсии доход не оказался значительно меньше ожидаемого», - подчеркнул министр финансов Мартин Хельме.

Те, кто более серьезно интересуются темой, могут ознакомиться с комментарием Минфина, где просто и ясно излагается, какие возможности есть у людей, которые продолжат накопления, и тех, кто их прекратят.

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