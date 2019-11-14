От А до Я: что делать с вкладами во II пенсионную ступень?

Правительство одобрило сегодня реформу второй ступени накопительной пенсии, в результате которой накопления в ней станут добровольными.
Теперь каждому придется взять на себя ответственность и самому решить, как обеспечить себе достойный доход на пенсии.
Теперь, например, к накопительной ступени смогут присоединиться люди, родившиеся до 1982 года, у которых до сих пор второй ступени не было. Таких в стране насчитывается около 100 000. Каждый сможет решить сам:
продолжить копить деньги на пенсию с помощью пенсионных фондов,
копить на пенсию и инвестировать самостоятельно,
приостановить платежи во вторую ступень, но оставить в фондах уже накопленное имущество
Или же вовсе отказаться от накопления средств во второй ступени.
«Важно тщательно продумать свой выбор, чтобы на пенсии доход не оказался значительно меньше ожидаемого», - подчеркнул министр финансов Мартин Хельме.
Те, кто более серьезно интересуются темой, могут ознакомиться с комментарием Минфина, где просто и ясно излагается, какие возможности есть у людей, которые продолжат накопления, и тех, кто их прекратят.