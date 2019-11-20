Фото: дом XIX века в волости Харку ждет капитального ремонта и новых хозяев

В волости Харку продается пятиквартирный жилой дом общей площадью 240,5 метров, построенный во второй половине XIX века.

По сути дела, это то, что осталось от конюшни мызы Харку. Строение расположено на участке площадью 1768 квадратных метров. Дом требует капитального ремонта, однако имеется и потенциал, и возможность надстройки второго этажа.