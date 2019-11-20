Ср, 20.11.2019
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  • Фото: дом XIX века в волости Харку ждет капитального ремонта и новых хозяев

Фото: дом XIX века в волости Харку ждет капитального ремонта и новых хозяев

ФОТО: City24

Старинный, требующий капитального ремонта дом в волости Харку ждет нового хозяина, который не испугается трудностей, передает Postimees.  

В волости Харку продается пятиквартирный жилой дом общей площадью 240,5 метров, построенный во второй половине XIX века. 

ФОТО: City24

По сути дела, это то, что осталось от конюшни мызы Харку. Строение расположено на участке площадью 1768 квадратных метров. Дом требует капитального ремонта, однако имеется и потенциал, и возможность надстройки второго этажа.  

ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.

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