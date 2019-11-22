Подкаст: «Как же бесит!» депрессия. И при чем тут «Синий кит»?

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Катя: Всем привет! Я Екатерина Павлова.

Олеся: Здравствуйте, я Олеся Лагашина. И сегодня мы поговорим о депрессии. Думаю, не меня одну возмутило, когда после нескольких недавних новостей о пропавших людях, найденных мертвыми, по соцсетям поползли мутные слухи о синих китах и всякой чертовщине. Можно 150 раз рассказать о том, что журналисты пытались выйти на первоисточник информации и его просто не было, о том, что нельзя размножать бездумные сплетни, которые сеют панику, сделать еще 25 интервью с веб-констеблями – и все равно люди будут продолжать верить в это. Я сейчас даже не о том, что надо бережнее и более критически относиться к любой информации. Мне хотелось бы поговорить о причинах, по которым люди уходят. А уходят они потому, что больше не могут, потому что им больно, им кажется, что это общество их выкидывает, отвергает, и всем на них плевать. Они просто в наше это прекрасное общество не вписываются. Это было настолько очевидно, когда несколько таких новостей прошли. Ты сразу понимаешь, «ага, сезонная депрессия». Киты здесь не при чем.

Катя: А паника начинается такая…. Постоянно наши читатели присылают нам сообщения: разберитесь, привлеките кого-то к ответственности. Как-то раз я с ужасом смотрела интервью с людьми, которые пережили депрессию. Многие говорят, что это из-за того, что у них нет выхода агрессии и вообще эмоций. Что у нас говорят? Не ной, не жалуйся. Все терпят, и ты терпи. Неудивительно, что люди не выдерживают такого напряжения.

Олеся: Коллега для статьи собирала статистику: у нас менее одного процента людей в 2018 году пропало в результате преступления. Большую часть пропавших, 65 процентов, в прошлом году составили убежавшие из дома несовершеннолетние. Вслед за ними идут люди с мыслями о суициде – 15 процентов. По количеству самоубийств показатель Эстонии выше среднего по Евросоюзу.

Катя: Гордиться нечем.

Олеся: Цифры жуткие, на самом деле. И больше всего бесит, что мы продолжаем наплевательски к этому относиться. Вот эти все люди, размножающие «Синих китов», такое ощущение, что они о депрессии, в том числе сезонной, не слышали никогда и не знают, что это такое.

Катя: Мне кажется, взрослым очень выгодно винить «Синих китов». Это просто перекладывание ответственности. Это классно - найти объект, на который можно все свалить.

Олеся: Да, именно так. Все виноваты, кроме меня. Ты когда-нибудь страдала от депрессии?