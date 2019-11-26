Вт, 26.11.2019
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  • В Пярнумаа сгорел дом: владелец остался без крыши над головой

В Пярнумаа сгорел дом: владелец остался без крыши над головой

Пожар. Фото иллюстративное.

ФОТО: Илья Смирнов/Põhjarannik

В деревне Выйтра, волости Ляэнеранна сгорел жилой дом. О пожаре сообщили 25 ноября в 17:14, передает Спасательный департамент.

Когда на место прибыли спасатели, одноэтажный деревянный дом уже был охвачен пламенем. Владелец дома спасся, выйдя из дома. Пожар был ликвидирован к 20:00. К сожалению, дом оказался более непригодным к проживанию в нем. Мужчина нашел приют у родственников.

По предварительным данным спасателей, в доме, к несчастью, отсутствовал дымовой датчик. Возможно, причиной пожала является неисправность в электросистеме.

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