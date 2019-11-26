В Пярнумаа сгорел дом: владелец остался без крыши над головой

В деревне Выйтра, волости Ляэнеранна сгорел жилой дом. О пожаре сообщили 25 ноября в 17:14, передает Спасательный департамент.
Когда на место прибыли спасатели, одноэтажный деревянный дом уже был охвачен пламенем. Владелец дома спасся, выйдя из дома. Пожар был ликвидирован к 20:00. К сожалению, дом оказался более непригодным к проживанию в нем. Мужчина нашел приют у родственников.
По предварительным данным спасателей, в доме, к несчастью, отсутствовал дымовой датчик. Возможно, причиной пожала является неисправность в электросистеме.