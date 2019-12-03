Вт, 3.12.2019
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В промышленном производстве Эстонии зафиксировали спад

Деревообрабатывающая промышленность.

ФОТО: Элмо Рийг / Sakala

Объем промышленного производства в Эстонии в октябре сократился, сообщила во вторник пресс-служба Департамента статистики.

Согласно данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в октябре продукции на 4 процента меньше, чем в этом же месяце прошлого года. В обрабатывающей промышленности производство осталось на прежнем уровне, но в энергетике и горнодобывающей промышленности уменьшилось.

В обрабатывающей промышленности произведено столько же продукции, сколько  в  октябре 2018 года. В более чем половине промышленных отраслей объем производства был меньше, чем  годом раньше. Среди наиболее весомых отраслей промышленности производство продукции уменьшилось в производстве электрооборудования и мебели. Обработка древесины и производство изделий из металла остались на прошлогоднем уровне. Увеличилось производство продуктов питания, компьютеров и электронного оборудования, а также строительных материалов.

На внешний рынок было продано 66 процентов всей продукции обрабатывающей промышленности. Согласно неоткорректированным данным, на 5 процентов уменьшились продажи продукции как на экспорт, так и на на внутренний рынок.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в октябре в промышленности произведено на 1 процент  больше продукции, а в обрабатывающей промышленности  – на 2 процента больше.

Производство электроэнергии в сравнении с октябрем прошлого года упало на 46 процентов, а производство тепла увеличилось на 3 процента.

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