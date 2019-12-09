Уровень подготовки жителей Эстонии к чрезвычайным ситуациям остается низким

К чрезвычайным ситуациям лучше всего подготовлены жители западной и южной частей страны. Хуже всего справились бы с кризисом жители Северной Эстонии, иноязычные жители страны, а также люди в возрасте 65 лет и старше.

«На протяжении двух лет в Спасательном департаменте мы проводили обучение, рассказывали о необходимых запасах на случай кризисной ситуации, распространяли информацию, разрабатывали руководство на этот случай, но люди все равно готовятся так, как сами считают нужным, как подсказывает им опыт. Жители Западной Эстонии привыкли к штормам и поэтому лучше к ним готовы, и возможно из-за недавнего шторма на юге, подготовка к кризису жителей Южной Эстонии значительно возросла», - сказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

На севере страны проживает больше всего людей, которые не знают, какие чрезвычайные ситуации могут произойти, как себя к ним подготовить и какие запасы на случай кризиса нужно делать. Также не осведомлены и иноязычные жители Эстонии, независимо от их места проживания. Большая часть этой группы надеется, что в кризисной ситуации государство успеет прийти им на помощь на седьмой день. Жители северной части страны не уверены, что справятся, если произойдет кризисная ситуация.

«Обобщенно можно сказать, что проживающие в многоквартирных домах люди меньше всего верят в то, что их может застать какая-то чрезвычайная ситуация. При этом, если на долгое время пропадет электричество, жители многоквартирного дома являются именно теми, кто больше всего пострадает от отключения водоснабжения и недоступности канализации», - отметил Виркала.

Хуже всего к кризисной ситуации подготовлены жители Эстонии в возрасте 65 лет и старше. Согласно исследованию, о кризисе они думают меньше всего и не знают, как в таких случаях себя вести и чем нужно запастись. В семьях, где проживают пенсионеры, уровень подготовки к кризисным ситуациям очень низкий, из-за чего можно предположить, что они не справятся самостоятельно с кризисом.

Из исследования также стало ясно, что, несмотря на то, что у жителей деревень и городов равные возможности получить знания и сделать необходимые запасы, у горожан не так много вариантов, где эти запасы хранить. «Это еще одна проблема, на которую нам стоит обратить внимание. Здесь могли бы быть полезны реальные правила поведения, советы и решения, которые заставят людей действовать», - сказал Виркала.

В подготовке жителей к кризисным ситуациям очень важную роль играют местные самоуправления. Октябрьский кризис на юге Эстонии показал, что их уровень готовности действовать на разном уровне. Поэтому Спасательный департамент в ноябре разослал всем местным самоуправлениям девять практических советов, как шаг за шагом подготовиться к чрезвычайной ситуации и поддерживать своих жителей.