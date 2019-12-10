Пляжный комплекс на Штромке в ближайшем будущем снесут

Здание, построенное еще в 1996 году, подлежит сносу, так как не соответствует потребностям современных отдыхающих и не использует потенциал места, на котором расположено.

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, пляжный комплекс должен выполнять функции курзала. «Главная задача пляжного здания – наличие кафе и ресторана, в которых можно проводить различные мероприятия, а также сдавать помещения в аренду для различных мероприятий. Архитектура пляжного комплекса должна быть интересной и примечательной, при этом здание должно хорошо смотреться как со стороны моря, так и со стороны пляжного парка», - объяснил Новиков.

Как отметил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд, наличие любителей зимнего плавания и спортсменов показывает, что независимо от времени года и погоды пляж и пляжный парк используется круглый год. «Одна из целей строительства нового пляжного комплекса - поддержать использование пляжа и парка осенью и зимой, а также модернизировать пространство, - отметил Ярвелайд. – Нынешний пляжный комплекс, вне всяких сомнений, устарел, и я рад, что давнее желание жителей Пыхья-Таллинна сбудутся».

Пляжный парк будет зоной без автомобильного движения. Жителям Ласнамяэ, Кесклинна и других микрорайонов Пыхья-Таллинна добираться до Штромки будет удобнее, чем раньше, благодаря новой автобусной линии № 66. Нового решения также ждет общественное пространство непосредственно вокруг пляжного комплекса, где также проходят многолюдные массовые мероприятия.

Для участия в архитектурном конкурсе приглашаются архитектурные бюро и ландшафтные архитекторы. Пятеро сильнейших участников, в чьи портфолио входят как общественные здания, так и призовые места на архитектурных конкурсах, на втором этапе конкурса должны будут представить эскизы пляжного комплекса и прилегающей к нему территории.