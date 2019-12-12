Известный эстонский интернет-магазин закрылся со дня: клиенты остались без денег?

Интернет-магазин Hansamööbel, который неоднократно комиссией по потребительским спорам был признан неправым, закрылся. Насколько известно, заплатившим за мебель клиентам деньги не вернули, пишет Geenius.
Мебельный магазин окончательно прекратил свою деятельность, больше не существует и официального сайта Hansamööbel.
Фирма под названием ALV Miltrade, которой принадлежал магазин, теперь в коммерческом регистре переименована на Aggrey Numamono и перешла в собственность ликвидатора предприятий Рауля Пинта.
Напомним, что в конце октября этого года комиссия по потребительским спорам приняла пять решений в отношении интернет-магазина hansamööbel.ee в пользу клиентов, поскольку предприятие не выполнило заказ и не вернуло клиентам деньги.
Все обратившиеся в Департамент защиты прав потребителя и технадзора клиенты Hansamööbel жаловались на одно и то же: они заказали товар еще весной или летом на странице интернет-магазина, однако во время товар не пришел. После чего они аннулировали заказ, фирма обещала вернуть деньги, но пока так и не выполнила обещания.