Известный эстонский интернет-магазин закрылся со дня: клиенты остались без денег?

Фирма под названием ALV Miltrade, которой принадлежал магазин, теперь в коммерческом регистре переименована на Aggrey Numamono и перешла в собственность ликвидатора предприятий Рауля Пинта.

Напомним, что в конце октября этого года комиссия по потребительским спорам приняла пять решений в отношении интернет-магазина hansamööbel.ee в пользу клиентов, поскольку предприятие не выполнило заказ и не вернуло клиентам деньги.

Все обратившиеся в Департамент защиты прав потребителя и технадзора клиенты Hansamööbel жаловались на одно и то же: они заказали товар еще весной или летом на странице интернет-магазина, однако во время товар не пришел. После чего они аннулировали заказ, фирма обещала вернуть деньги, но пока так и не выполнила обещания.