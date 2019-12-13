Партия Джонсона получила абсолютное большинство на выборах

В Великобритании Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу в результате внеочередных парламентских выборов и теперь может выполнить обещание о выводе страны из состава Европейского Союза. По результатам официального подсчета результатов голосования в 605 из 650 округов на утро пятницы, 13 декабря, тори получат более 330 из 650 мест в Палате общин, то есть абсолютное большинство, и способны править страной самостоятельно, без партнеров.

По подсчетам британской медиакомпании Би-би-си, партия Джонсона может рассчитывать как минимум на 362 мандата. Находящимся в оппозиции лейбористам достанется лишь 199 мест. Это худший результат Лейбористской партии за всю историю. Лидер оппозиции Джереми Корбин признал поражение и обещал покинуть пост главы партии после переходной фазы.