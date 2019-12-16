Бывший боец СОБРа рассказал DW о политических убийствах в Белоруссии

Юрий Гаравский, называющий себя бывшим бойцом белорусского специального отряда быстрого реагирования (СОБР), в эксклюзивном интервью DW рассказал, как были похищены и убиты оппозиционные политики, добивавшиеся отставки президента Александра Лукашенко.

Весной и осенью 1999 года в Минске исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Гаравский утверждает, что их похитили и убили бойцы СОБРа внутренних войск МВД Белоруссии. В их числе был и сам Юрий Гаравский.

По его словам, приказ о задержании бойцам отдавал создатель СОБРа подполковник Дмитрий Павличенко. Он же, как заявляет Гаравский, и застрелил политиков и бизнесмена.

Павличенко собрал нас за два или три дня до этого, сказал: «Надо будет двоих задержать и ликвидировать». В задержании участвовали восемь человек. Мы подъехали к бане в Минске, где находились Гончар и Красовский [...] Гончара и Красовского связали, надели мешки на головы и увезли на разных машинах [...] Павличенко застрелил обоих. Тела мы закопали, а вещи сожгли [...] Когда мы выезжали на захват, я даже не знал, кем были эти люди. Через три дня Павличенко дал нам всем по тысяче долларов и сказал: «Вот вам, ребята, за Гончара и Красовского».

Бывший собровец убежден, что об этих убийствах знали высшие должностные лица Белоруссии - тогдашние глава МВД Юрий Сиваков и секретарь Совета безопасности Виктор Шейман. Гаравский считает, что в курсе был и президент Лукашенко, но утверждать это не берется. "Все приказы отдавались в устной форме. Никаких письменных подтверждений, видеозаписей, протоколов - ничего такого нет", - говорит Гаравский.

Полную версию текстового интервью можно прочесть здесь.

В Европе требуют прояснить роль Лукашенко в деле пропавших оппозиционеров

Признания Юрия Гаравского совпадают с выводами спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновения белорусских оппозиционеров. СОБР он называет "эскадроном смерти под руководством Павличенко". "Не может быть, чтобы эти похищения и убийства произошли без согласия - мягко выражаясь - очень-очень высокопоставленных чиновников. Когда я это говорю, я думаю о президенте Белоруссии", - подчеркнул Пургуридес в интервью DW.

Заявления бывшего бойца СОБРа способны дать новый импульс выяснению обстоятельств предположительно заказных убийств 20-летней давности. В этом уверена немецкий политик из партии "Союз-90"/"зеленые" Маргарете Баузе, член комитета бундестага по правам человека. "Нельзя забывать, что серьезные обвинения в том, что президент Лукашенко лично был вовлечен в эти преступления, до сих пор не сняты. Правительство Германии и ЕС не имеют права прекращать требовать разъяснений. Они должны делать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответу", - заявила Маргарете Баузе DW.

Гаравский готов рассказать все под присягой

Юрий Гаравский бежал из Беларуси в октябре 2018 года, опасаясь преследований. Сейчас 41-летний белорус находится в одной из европейских стран, где он попросил убежища. В данный момент его ходатайство находится на стадии рассмотрения. В русскую редакцию DW Гаравский обратился сам в сентябре 2019 года. Он утверждает, что готов рассказать все, что ему известно, под присягой в суде.