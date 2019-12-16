Бывший боец СОБРа рассказал DW о политических убийствах в Белоруссии
Боец белорусского "эскадрона смерти" рассказал DW, как участвовал в похищении и убийстве противников Лукашенко 20 лет назад. Тогда в Белоруссии исчезли оппозиционеры Захаренко, Гончар и Красовский, пишет Deutsche Welle.
Юрий Гаравский, называющий себя бывшим бойцом белорусского специального отряда быстрого реагирования (СОБР), в эксклюзивном интервью DW рассказал, как были похищены и убиты оппозиционные политики, добивавшиеся отставки президента Александра Лукашенко.
Весной и осенью 1999 года в Минске исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Гаравский утверждает, что их похитили и убили бойцы СОБРа внутренних войск МВД Белоруссии. В их числе был и сам Юрий Гаравский.
По его словам, приказ о задержании бойцам отдавал создатель СОБРа подполковник Дмитрий Павличенко. Он же, как заявляет Гаравский, и застрелил политиков и бизнесмена.
Павличенко собрал нас за два или три дня до этого, сказал: «Надо будет двоих задержать и ликвидировать». В задержании участвовали восемь человек. Мы подъехали к бане в Минске, где находились Гончар и Красовский [...] Гончара и Красовского связали, надели мешки на головы и увезли на разных машинах [...] Павличенко застрелил обоих. Тела мы закопали, а вещи сожгли [...] Когда мы выезжали на захват, я даже не знал, кем были эти люди. Через три дня Павличенко дал нам всем по тысяче долларов и сказал: «Вот вам, ребята, за Гончара и Красовского».
Бывший собровец убежден, что об этих убийствах знали высшие должностные лица Белоруссии - тогдашние глава МВД Юрий Сиваков и секретарь Совета безопасности Виктор Шейман. Гаравский считает, что в курсе был и президент Лукашенко, но утверждать это не берется. "Все приказы отдавались в устной форме. Никаких письменных подтверждений, видеозаписей, протоколов - ничего такого нет", - говорит Гаравский.
Полную версию текстового интервью можно прочесть здесь.
В Европе требуют прояснить роль Лукашенко в деле пропавших оппозиционеров
Признания Юрия Гаравского совпадают с выводами спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновения белорусских оппозиционеров. СОБР он называет "эскадроном смерти под руководством Павличенко". "Не может быть, чтобы эти похищения и убийства произошли без согласия - мягко выражаясь - очень-очень высокопоставленных чиновников. Когда я это говорю, я думаю о президенте Белоруссии", - подчеркнул Пургуридес в интервью DW.
Заявления бывшего бойца СОБРа способны дать новый импульс выяснению обстоятельств предположительно заказных убийств 20-летней давности. В этом уверена немецкий политик из партии "Союз-90"/"зеленые" Маргарете Баузе, член комитета бундестага по правам человека. "Нельзя забывать, что серьезные обвинения в том, что президент Лукашенко лично был вовлечен в эти преступления, до сих пор не сняты. Правительство Германии и ЕС не имеют права прекращать требовать разъяснений. Они должны делать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответу", - заявила Маргарете Баузе DW.
Гаравский готов рассказать все под присягой
Юрий Гаравский бежал из Беларуси в октябре 2018 года, опасаясь преследований. Сейчас 41-летний белорус находится в одной из европейских стран, где он попросил убежища. В данный момент его ходатайство находится на стадии рассмотрения. В русскую редакцию DW Гаравский обратился сам в сентябре 2019 года. Он утверждает, что готов рассказать все, что ему известно, под присягой в суде.
При этом в ответах Гаравского на некоторые вопросы DW чувствовалась недосказанность. Так, не до конца ясно, как именно ему удалось бежать из Белоруссии, чем он занимался после увольнения из СОБРа. Однако Юрий Гаравский предоставил DW оригиналы и копии документов, подтверждающих его личность и историю. После проверки сообщенных им фактов - насколько это было возможно - и принимая во внимание их значимость, DW решила опубликовать интервью.