Посол России Александр Петров: «Для тех, кто готовил визит Керсти Кальюлайд в Москву, ее решение сюрпризом не было»

Насколько мы помним, новость о том, что президент Эстонии едет в Москву и намерена встретиться со своим российским коллегой, стала для нашей страны настоящей бомбой. Это не выглядело обычным и привычным официальным визитом, казалось, что все делается спонтанно и в спешке. Стало ли это сюрпризом для российской стороны, Rus.Postimees спросил у Александра Петрова.

«Насчет Керсти Кальюлайд: это было не так, что, мол, я решилась и хочу приехать. Я напомню, что еще 11 ноября прошлого года, когда в Париже по случаю столетия окончания Второй Мировой войны была организована церемония с участием глав государств и правительств. И там был, пусть короткий, но разговор Керсти Кальюлайд с нашим президентом. То есть контакт был установлен. И, соответственно, все последующее можно рассматривать как развитие вот этого состоявшегося контакта».

«Для общественности это стало бомбой недели за три до отправки», - уточнил журналист.