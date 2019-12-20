Рождественское чудо: 23-летняя Кяролин, которую искала вся Эстония, найдена живой

Кяролин обнаружили два добровольца в крайне труднопроходимом месте. Чтобы добраться до попавшей в беду девушки, потребовался вертолет Департамента полиции и погранохраны. Вертолет доставил ее в Северо-Эстонскую региональную больницу.

«Мы очень рады, что нашли Кяролин. В ходе длившихся шесть дней поисков мы проверили информацию о возможных местах нахождения Кяролин, также мы просмотрели записи с камер видеонаблюдения, посетили суповые кухни. Благодарим всех добровольцев, которые оказали большую помощь в поиске», - сказал старший смены патрульной службы Ляэне-Харьюского полицейского участка Аллар Лоху.

Напомним, что тром 19 декабря 23-летняя Кяролин покинула свой дом в Нымме и не вернулась. О пропаже сообщил ее близкий 20 декабря, отметив, что с ней невозможно связаться. Полицейские поговорили с близкими Кяролин и проверили места, где она могла бы находиться.

​«Были проверены окрестности дома Кяролин, как болото Пяэскюла, так и улицы города. Также была собрана дополнительная информация у местных жителей, были проверены заброшенные здания территории в черте города. В поисках участвует полицейская собака», - сказал вечером 22 декабря оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва сказал.