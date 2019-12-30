ТОП-10 Rus.Postimees: вы действительно это читали

Rus.Postimees представляет вашему вниманию самые читаемые статьи за 2019 год. Предлагаем вам вспомнить всё!
Мы исключили из нашей подборки те статьи, которые читали в основном из-за рубежа, хотя приток заграничных пользователей иной раз увеличивает читаемость статьи во много раз. Так, например, мы не включили в ТОП-10 мнение Екатерины Шульман «Если что-то и угрожает институту брака — это не однополые браки, а возможность жить в одиночестве», которое в общем зачете вышло на третье место, набрав более 100 000 просмотров, но в Эстонии не вошло даже в нашу двадцатку.
В эстонском же рейтинге как обычно лидируют происшествия; заметки, так или иначе связанные с Россией, и новости, сулящие читателям перспективу оказаться в материальном проигрыше. Вот те материалы, которые вы больше всего читали в уходящем году.
Как это часто бывает, возглавляет рейтинг читательских пристрастий рубрика «112», т.е. криминал и происшествия. В этом году больше всего наших читателей заинтересовала одна из самых страшных аварий, в которой погиб совсем еще молодой человек.
2. Тысячи жителей Эстонии получат оповещения: в случае кризиса машины частных лиц попадут в руки военных
Немало взбудоражило жителей страны и известие о том, что в случае войны на защиту государство призовет не только людей, но и технику. Причем Департамент оборонных ресурсов уже составил список техники, подлежащей, так сказать, призыву. В течение года новости, так или иначе, связанные с этой темой, продолжали беспокоить наших читателей. Обращались к нам за помощью и те, чьи автомобили оказались в упомянутом списке.
Не меньший переполох вызвала и рекомендация Министерства внутренних дел, Министерства экономики и коммуникаций и Спасательного департамента запастись провизией на семь дней. Не так чтобы срочно, но на всякий случай. Чтобы продержаться в кризисной ситуации. Впрочем, к настоятельной рекомендации не то, чтобы очень прислушались. Кстати, самый дорогой предмет в рекомендуемом Спасательным департаментом наборе - бутылка с водным фильтром, которая стоит целых 50 евро.
Изрядно порадовал читателей мешок самогона, найденный участниками массовой уборки в Пярну. Энтузиасты поспешили вызвать на место полицию. Всего за четыре с половиной часа было собрано 500 кг стеклотары, более 1300 кг отходов и почти 800 кг шин.
А еще в прошлом году нас пугали новыми повышенными тарифами на российскую визу. Правда, посольство довольно быстро поспешило опровергнуть слухи о грядущем подорожании, заявив, что ни о каком повышении ставки визовых сборов для граждан Эстонии речи не идет и порядок безвизового въезда в Россию проживающих в Эстонии неграждан тоже не меняется, но шороху новость успела наделать.
Ни тебе яблочко, ни цветочек, ни веточку провезти через границу – в самом конце уходящего года жители Эстонии переживали, что теперь для ввоза фруктов, ягод, овощей и корнеплодов понадобится фитосанитарный сертификат. Такое разрешение также необходимо при ввозе саженцев, горшечных и комнатных растений, черенков, ростков, клубней, корневищ и других материалов для разведения растений, семенных зерен, срезанных цветов и веток. Новые требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос. Особенно дуриан, конечно, актуален.
Захлестнувшая мир мода на экологию тоже отразилась на наших новостях. Возмущенная жительница Эстонии опубликовала в группе эстонских экоактивистов в Facebook сделанную в таллиннском Kaubamaja фотографию бутылки воды со вкусом огурца и лайма, сопроводив ее хэштегом c фразой «До чего мы докатились». Если вы не догадались, возмущение было вызвано тем, что такую воду можно спокойно сделать и в домашних условиях, вовсе не обязательно заливать ее в бутылки, увеличивая количество отходов. Уровень сознательности зашкаливает.
Год прошел под знаком громких расследований в банковской сфере, и трагическая смерть бывшего руководителя эстонского филиала Danske Айвара Рехе не одного журналиста заставила задуматься о том, к каким последствиям это может привести. Тело исчезнувшего банкира нашли не сразу, в его собственном саду, ничто не указывало на несчастный случай, следов насилия тоже обнаружено не было.
Эта новость могла бы послужить завязкой хорошего детектива: в октябре на судне Silja Europa судоходной компании Tallink в воскресенье утром были обнаружены мертвыми двое молодых граждан Финляндии. Вскоре, впрочем, полиция сообщила, что две эти смерти не связаны между собой и причиной в обоих случаях стали проблемы со здоровьем.
Замыкает десятку самых читаемых в этом году новостей материал о том, владельцы каких автомобилей должны быть готовыми к новым топливным требованиям. Начиная с 1 апреля в 95-й бензин добавляется больше биоэтанола. Автовладельцев заранее предупреждали, что это может привести к необходимости перейти на 98-й бензин, чтобы не загубить двигатели своих машин.