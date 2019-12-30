ТОП-10 Rus.Postimees: вы действительно это читали

Мы исключили из нашей подборки те статьи, которые читали в основном из-за рубежа, хотя приток заграничных пользователей иной раз увеличивает читаемость статьи во много раз. Так, например, мы не включили в ТОП-10 мнение Екатерины Шульман «Если что-то и угрожает институту брака — это не однополые браки, а возможность жить в одиночестве», которое в общем зачете вышло на третье место, набрав более 100 000 просмотров, но в Эстонии не вошло даже в нашу двадцатку.

В эстонском же рейтинге как обычно лидируют происшествия; заметки, так или иначе связанные с Россией, и новости, сулящие читателям перспективу оказаться в материальном проигрыше. Вот те материалы, которые вы больше всего читали в уходящем году.

Одна из самых страшных аварий в уходящем году. ФОТО: Kenno Soo

Как это часто бывает, возглавляет рейтинг читательских пристрастий рубрика «112», т.е. криминал и происшествия. В этом году больше всего наших читателей заинтересовала одна из самых страшных аварий, в которой погиб совсем еще молодой человек.

Сообщение Департамента оборонных ресурсов шокировало получателей: «У вас есть ценный транспорт и передачей его при необходимости в распоряжение государства, вы поможете защитить Эстонию». ФОТО: Tairo Lutter

Немало взбудоражило жителей страны и известие о том, что в случае войны на защиту государство призовет не только людей, но и технику. Причем Департамент оборонных ресурсов уже составил список техники, подлежащей, так сказать, призыву. В течение года новости, так или иначе, связанные с этой темой, продолжали беспокоить наших читателей. Обращались к нам за помощью и те, чьи автомобили оказались в упомянутом списке.

Набор для выживания, рекомендуемый Спасательным департаментом. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Не меньший переполох вызвала и рекомендация Министерства внутренних дел, Министерства экономики и коммуникаций и Спасательного департамента запастись провизией на семь дней. Не так чтобы срочно, но на всякий случай. Чтобы продержаться в кризисной ситуации. Впрочем, к настоятельной рекомендации не то, чтобы очень прислушались. Кстати, самый дорогой предмет в рекомендуемом Спасательным департаментом наборе - бутылка с водным фильтром, которая стоит целых 50 евро.

Неожиданная находка ждала добровольцев при уборке мусора. ФОТО: Pärnu Postimees

Изрядно порадовал читателей мешок самогона, найденный участниками массовой уборки в Пярну. Энтузиасты поспешили вызвать на место полицию. Всего за четыре с половиной часа было собрано 500 кг стеклотары, более 1300 кг отходов и почти 800 кг шин.

Новыми ценами на визы нас тоже пугали, но все оказалось не так страшно. ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS