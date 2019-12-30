Пн, 30.12.2019
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ТОП-10 Rus.Postimees: вы действительно это читали

ФОТО: Rus.Postimees

Rus.Postimees представляет вашему вниманию самые читаемые статьи за 2019 год. Предлагаем вам вспомнить всё!

Мы исключили из нашей подборки те статьи, которые читали в основном из-за рубежа, хотя приток заграничных пользователей иной раз увеличивает читаемость статьи во много раз. Так, например, мы не включили в ТОП-10 мнение Екатерины Шульман «Если что-то и угрожает институту брака — это не однополые браки, а возможность жить в одиночестве», которое в общем зачете вышло на третье место, набрав более 100 000 просмотров, но в Эстонии не вошло даже в нашу двадцатку.

В эстонском же рейтинге как обычно лидируют происшествия; заметки, так или иначе связанные с Россией, и новости, сулящие читателям перспективу оказаться в материальном проигрыше. Вот те материалы, которые вы больше всего читали в уходящем году.

1. Страшное ДТП в Эстонии: BMW разорвало пополам

Одна из самых страшных аварий в уходящем году.

ФОТО: Kenno Soo

Как это часто бывает, возглавляет рейтинг читательских пристрастий рубрика «112», т.е. криминал и происшествия. В этом году больше всего наших читателей заинтересовала одна из самых страшных аварий, в которой погиб совсем еще молодой человек.

2. Тысячи жителей Эстонии получат оповещения: в случае кризиса машины частных лиц попадут в руки военных

Сообщение Департамента оборонных ресурсов шокировало получателей: «У вас есть ценный транспорт и передачей его при необходимости в распоряжение государства, вы поможете защитить Эстонию».

ФОТО: Tairo Lutter

Немало взбудоражило жителей страны и известие о том, что в случае войны на защиту государство призовет не только людей, но и технику. Причем Департамент оборонных ресурсов уже составил список техники, подлежащей, так сказать, призыву. В течение года новости, так или иначе, связанные с этой темой, продолжали беспокоить наших читателей. Обращались к нам за помощью и те, чьи автомобили оказались в упомянутом списке.

3. Государство обратилось к жителям Эстонии: запаситесь едой минимум на неделю

Набор для выживания, рекомендуемый Спасательным департаментом.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Не меньший переполох вызвала и рекомендация Министерства внутренних дел, Министерства экономики и коммуникаций и Спасательного департамента запастись провизией на семь дней. Не так чтобы срочно, но на всякий случай. Чтобы продержаться в кризисной ситуации. Впрочем, к настоятельной рекомендации не то, чтобы очень прислушались. Кстати, самый дорогой предмет в рекомендуемом Спасательным департаментом наборе - бутылка с водным фильтром, которая стоит целых 50 евро. 

4. Вот так находка: участникам толоки пришлось обратиться в полицию

Неожиданная находка ждала добровольцев при уборке мусора.

ФОТО: Pärnu Postimees

Изрядно порадовал читателей мешок самогона, найденный участниками массовой уборки в Пярну. Энтузиасты поспешили вызвать на место полицию. Всего за четыре с половиной часа было собрано 500 кг стеклотары, более 1300 кг отходов и почти 800 кг шин.

5. В посольстве РФ в Эстонии прокомментировали вопрос виз для неграждан

Новыми ценами на визы нас тоже пугали, но все оказалось не так страшно.

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

А еще в прошлом году нас пугали новыми повышенными тарифами на российскую визу. Правда, посольство довольно быстро поспешило опровергнуть слухи о грядущем подорожании, заявив, что ни о каком повышении ставки визовых сборов для граждан Эстонии речи не идет и порядок безвизового въезда в Россию проживающих в Эстонии неграждан тоже не меняется, но шороху новость успела наделать.

6. Евросоюз вводит новый запрет: смотрите, что еще нельзя ввозить из России в Эстонию

Все в порядке, дуриан провозить через границу можно!

ФОТО: /©The Image Works / TopFoto

Ни тебе яблочко, ни цветочек, ни веточку провезти через границу – в самом конце уходящего года жители Эстонии переживали, что теперь для ввоза фруктов, ягод, овощей и корнеплодов понадобится фитосанитарный сертификат. Такое разрешение также необходимо при ввозе саженцев, горшечных и комнатных растений, черенков, ростков, клубней, корневищ и других материалов для разведения растений, семенных зерен, срезанных цветов и веток. Новые требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос. Особенно дуриан, конечно, актуален.

7. «До чего мы докатились»: жительницу Таллинна возмутил продаваемый в магазине товар

ФОТО: Marju Reitsak/‎Pakendivaba poodlemine

Захлестнувшая мир мода на экологию тоже отразилась на наших новостях. Возмущенная жительница Эстонии опубликовала в группе эстонских экоактивистов в Facebook сделанную в таллиннском Kaubamaja фотографию бутылки воды со вкусом огурца и лайма, сопроводив ее хэштегом c фразой «До чего мы докатились». Если вы не догадались, возмущение было вызвано тем, что такую воду можно спокойно сделать и в домашних условиях, вовсе не обязательно заливать ее в бутылки, увеличивая количество отходов. Уровень сознательности зашкаливает.

8. Смерть Айвара Рехе наступила не в результате применения оружия

Бывший глава эстонского филиала Danske Айвар Рехе 12 марта 2019 года в Харьюском уездном суде.

ФОТО: Tairo Lutter

Год прошел под знаком громких расследований в банковской сфере, и трагическая смерть бывшего руководителя эстонского филиала Danske Айвара Рехе не одного журналиста заставила задуматься о том, к каким последствиям это может привести. Тело исчезнувшего банкира нашли не сразу, в его собственном саду, ничто не указывало на несчастный случай, следов насилия тоже обнаружено не было.

9. В Таллинне на пароме Tallink найдены два трупа

Судно Tallink Silja Europa.

ФОТО: Liis Treimann

Эта новость могла бы послужить завязкой хорошего детектива: в октябре на судне Silja Europa судоходной компании Tallink в воскресенье утром были обнаружены мертвыми двое молодых граждан Финляндии. Вскоре, впрочем, полиция сообщила, что две эти смерти не связаны между собой и причиной в обоих случаях стали проблемы со здоровьем.

10. График: смотрите, каким машинам с сегодняшнего дня придется перейти на 98-й бензин

С переходом на биотопливо тоже было не все так просто.

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

Замыкает десятку самых читаемых в этом году новостей материал о том, владельцы каких автомобилей должны быть готовыми к новым топливным требованиям. Начиная с 1 апреля в 95-й бензин добавляется больше биоэтанола. Автовладельцев заранее предупреждали, что это может привести к необходимости перейти на 98-й бензин, чтобы не загубить двигатели своих машин.

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