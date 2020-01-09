Фото ⟩ Авария на крутом повороте вывела из строя дорогостоящий внедорожник

Старший патрульной смены Пайдеского полицейского участка Туули Йентсон рассказала, что в четверг около 10:15 полиция получила сообщение о столкновении на дороге Тайксе-Тори-Тюри-Аллику легковых автомобилей Volvo и Volkswagen. «По первоначальным данным, это случилось из-за того, что дорога была скользкой. В ДТП никто не пострадал, в дальнейшем этим инцидентом будет заниматься страховая компания», - отметила она.

В связи с тем, что в утренние и вечерние часы дороги особенно скользкие, Йентсон призвала водителей к внимательности. Она попросила их выбирать соответствующую погодным условиям скорость, избегать резких маневров и обгонов. «Так вы сможете безопасно добраться до пункта назначения», - добавила Йентсон.

Автомобиль Volvo был зарегистрирован только в октябре прошлого года. Речь идет о городском внедорожнике XC90, стоимость которого, по данным Auto24, может достигать 60 000 евро.