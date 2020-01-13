Пн, 13.01.2020
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  • Департамент шоссейных дорог обезопасит пешеходов в районе дач в Пеэтеристе

Департамент шоссейных дорог обезопасит пешеходов в районе дач в Пеэтеристе

Асфальт.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Департамент шоссейных дорог начал проектирование участка дороги в местечке Пеэтеристе под Нарвой с целью обезопасить пешеходов в районе расположенных по соседству дач, передает Rus.ERR.

Согласно условиям проектирования, департамент хочет сделать вдоль проезжей части дорогу для пешеходов. Разграничить движение на площадке, где останавливается автобус, перевозящий садоводов между Нарвой и Пеэтеристи.

По данным Ида-Вируского центра общественного транспорта, во время дачного сезона между Нарвой и Пеэтерести перемещается от 4500 до 5600 пассажиров.

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