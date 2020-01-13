Департамент шоссейных дорог обезопасит пешеходов в районе дач в Пеэтеристе

Согласно условиям проектирования, департамент хочет сделать вдоль проезжей части дорогу для пешеходов. Разграничить движение на площадке, где останавливается автобус, перевозящий садоводов между Нарвой и Пеэтеристи.

По данным Ида-Вируского центра общественного транспорта, во время дачного сезона между Нарвой и Пеэтерести перемещается от 4500 до 5600 пассажиров.