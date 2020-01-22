ГАЛЕРЕЯ ⟩ Надоела открытая кухня? Посмотрите, как можно сделать ее полуоткрытой!

Строительство перегородки - процесс менее затратный и хлопотный, чем восстанавление стены. Да и перегородки бывают разные - с отверстиями-окошками, с зеркалами и полками. Можно установить красивую резную панель, большую широкую ширму, а можно поставить стильный шкаф или полуоткрытый стеллаж для книг и декоративной посуды. Перегородки делают из реек, металлических прутьев и даже плетут из веревок.