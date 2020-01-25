Bark put together a team that went undercover as a tween on the internet. Here’s what we found. (Note: This piece contains content and language that could be disturbing to some readers.) https://t.co/kZT4su1uuE — Bark (@barktechco) December 14, 2019

Главным героем эксперимента стала 37-летняя Слоун Райен, у которой есть дети. Она нарядилась, попозировала фотографу, и после редактирования на фото была уже не она - женщина с морщинками под глазами, а маленькая девочка - несуществующая 11-летняя Бейли. "Большинство 11-летних девочек еще не достигли пубертата. У них не началась менструация, они не носят бюстгальтер, размер которого состоит из цифры и буквы. У них разные интересы и хобби, но, в целом, они вообще не думают о сексуальных отношения, половых органах или сексе как таковом. Но, это делают насильники", - указала в своей статье Слоан Райен

Авторы эксперимента - команда приложения Bark. Это проект, связанный с искусственным интеллектом - приложение сообщает родителям, если их ребенок столкнулся с угрозами, оскорблениями в интернете или же у него есть признаки депрессии. В конкретном случае внимание было обращено на сексуальные домогательства в Сети.

Создатели приложения рассказали, что в 2018 году сообщили Федеральному бюро расследований (ФБР) о 99 преступниках, которые домогались в интернете. В 2019 году их число превысило 300. Чтобы наглядно показать серьезность проблемы, они решили провести эксперимент - зарегистрироваться в Instagram под видом маленькой девочки, а после - опубликовать результаты.

Уже примерно через минуту после публикаций первых фотографий вымышленной Бейли в Instagram, в разделе личных сообщений появились два письма. За два числа их стало 15. Все отправители - взрослые мужчины. "Половину из них можно привлечь к ответственности за рассылку несовершеннолетним ненадлежащего содержания сообщений", - пишет Слоан Райен.

- Чау! Я только хотел узнать, как долго ты работаешь моделью? - LOL! Я не модель! - Не может быть! Это неправда! Ты должна быть моделью, ты такая КРАСИВАЯ!

Мужчина с ником @XXXastrolifer выглядит старше 40, но рассказывает Бейли, что ему 19. Когда она сказала, что ей всего 11, он не проявил никаких эмоций. Разговор начинается, кажется, совсем невинно.

- Привет. Как у тебя дела сегодня вечером? - Чао, у меня хорошо, а у тебя? - У меня все хорошо, спасибо. Ты очень красивая девочка. - Ох, спасибо! - Это так. Мне нравятся фотографии, которые ты поставила. Тебе мама и папа уже разрешают дружить с мальчиками?

Бейли отвечает: "Нет, но они особо об этом не говорят". В этот момент Райен быстро спрашивает у других членов команды, у которых есть дети. Они подтверждают: с такими маленькими детьми родители об отношениях действительно особо не разговаривают.