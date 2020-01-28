Вт, 28.01.2020
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  • В таллиннских автобусах пострадали два пассажира

В таллиннских автобусах пострадали два пассажира

Скорая помощь.

ФОТО: Mailiis Ollino

В понедельник в Таллинне произошло два ДТП с участием автобусов, в которых пострадали два пассажира, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Первый инцидент имел место около 18.00 в Нымме. В притормозившем рядом с остановкой "Вана-Пяэскюла" городском автобусе упал 71-летний мужчина.

Второе ДТП произошло в то же самое время в Мустамяэ. У дома номер 232 по бульвару Сыпрузе во время торможения городского автобуса упала находившаяся в салоне 83-летняя женщина.

Обоих пассажиров доставили в больницу.

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