В таллиннских автобусах пострадали два пассажира

Первый инцидент имел место около 18.00 в Нымме. В притормозившем рядом с остановкой "Вана-Пяэскюла" городском автобусе упал 71-летний мужчина.

Второе ДТП произошло в то же самое время в Мустамяэ. У дома номер 232 по бульвару Сыпрузе во время торможения городского автобуса упала находившаяся в салоне 83-летняя женщина.